Стало известно о тайном визите Илона Маска в Белый дом

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По данным телеканала NBC News, в 2023 году американский предприниматель и миллиардер Илон Маск впервые с начала президентства Джо Байдена посетил Белый дом.
Его тайный визит состоялся в сентябре 2023 года, где он обсудил с чиновниками вопросы, связанные с искусственным интеллектом. Однако встречи с самим президентом США не было.
NBC News также подтвердил, что это был единственный визит Маска в Белый дом за время данной администрации.
Ранее, когда президентом США были Барак Обама и Дональд Трамп, Маск неоднократно посещал Белый дом.
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NBC News также подтвердил, что это был единственный визит Маска в Белый дом за время данной администрации.
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Артем Кузьмин