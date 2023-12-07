Совфед выбрал дату выборов президента России

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Совет Федерации в ходе пленарного заседания утвердил постановление о назначении выборов президента Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.
«Назначить выборы Президента Российской Федерации на 17 марта 2024 года», — указано в постановлении о назначении выборов президента, текст которого есть в распоряжении издания.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
О том, кто примет участие в президентской гонке, расскажет редакция «Радио 1».
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Алина Юрчак