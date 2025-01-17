Россию никто не будет представлять на инаугурации Трампа

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На инаугурации избранного президента США Дональда Трампа не будет посла России и других представителей государства. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, слова которого передаёт РИА Новости.
Помощник Путина отметил, что обычно страну на инаугурации должен представлять посол, однако в данной ситуации принято решение не следовать этому.
Также он подчеркнул, что на данный момент контактов Кремля с командой Трампа не было.
При это Ушаков отметил, что на церемонию может приехать временный поверенный в делах России в США, если соответствующее приглашение будет получены.
Напомним, что инаугурация Трампа состоится 20 января.
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Также он подчеркнул, что на данный момент контактов Кремля с командой Трампа не было.
При это Ушаков отметил, что на церемонию может приехать временный поверенный в делах России в США, если соответствующее приглашение будет получены.
Напомним, что инаугурация Трампа состоится 20 января.
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Анастасия Чинкова