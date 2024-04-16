Стало известно о влиянии на Макрона попыток «застать врасплох» Путина

Фото: сайт Кремля
Попытки президента Франции Эммануэля Макрона «застать врасплох» российского лидера Владимира Путина заставляют нервничать самого французского лидера. Об этом сообщает издание Bloomberg.
В качестве примера агентство привело ситуацию, которая развернулась в конце февраля. Тогда Макрон отказался исключать возможность отправки западных войск на Украину. Это заявление вызвало критику как в России, так и на Западе. По данным Politico, оно было рассчитано на то, чтобы дать сигнал Москве «не делать глупостей», а также поставить перед ней «стратегическую дилемму».
Эта попытка заставить Путина гадать побудила власти Германии отвергнуть эту идею и тем самым развеять возникшую двусмысленность.
Также вторым примером является попытка Макрона добиться перемирия в период проведения Олимпийских игр в Париже. Теперь он намерен убедить председателя КНР Си Цзиньпина оказать влияние на Путина. Российский президент, в свою очередь, заявил, что готов рассматривать любые вопросы, однако исходить будет исключительно из интересов России и ситуации на фронте.
Кроме того, агентство отмечает, что Франция впервые за долгое время вышла на прямой контакт с Россией, когда министр обороны страны Себастьян Лекорню провёл телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Шойгу.
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Эта попытка заставить Путина гадать побудила власти Германии отвергнуть эту идею и тем самым развеять возникшую двусмысленность.
Также вторым примером является попытка Макрона добиться перемирия в период проведения Олимпийских игр в Париже. Теперь он намерен убедить председателя КНР Си Цзиньпина оказать влияние на Путина. Российский президент, в свою очередь, заявил, что готов рассматривать любые вопросы, однако исходить будет исключительно из интересов России и ситуации на фронте.
Кроме того, агентство отмечает, что Франция впервые за долгое время вышла на прямой контакт с Россией, когда министр обороны страны Себастьян Лекорню провёл телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Шойгу.
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Анастасия Чинкова