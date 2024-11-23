Стало известно о возможной встрече Трампа с Путиным по вопросу Украины

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Избранный президент США Дональд Трамп якобы встретился с президентом России Владимиром Путиным по украинскому вопросу. Об этом заявил конгрессмен-республиканец Майкл Макколл в интервью Atlantic Council.
По словам Маккола, Путин не последовал совету выигравшего выборы президента. Кроме того, Маккол поддержал разрешение на использование американских ракет для ударов по российской территории.
О встрече двух политиков после выборов никто не сообщал. Однако в четверг, 7 ноября, стало известно, что Трамп позвонил Путину и призвал его не эскалировать конфликт на Украине. Американски политик напомнил о военном присутствии Соединенных Штатов в Европе. Сообщается, что Трамп и Путин также «обсуждали возможность установления мира на европейском континенте». Однако позже Кремль опроверг эту информацию.
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Александр Климов