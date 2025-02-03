В США заверили, что не хотят торговой войны с Канадой и Мексикой

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Введение 25% пошлин на импорт товаров из Канады и Мексики направлено на борьбу с наркотрафиком, а не на развязывание торговой войны. Об этом сообщил советник Белого дома по экономике Кевин Хэссетт в эфире телеканала CNBC.
По его словам, поток наркотиков, в особенности фентанила, поступает в Америку через границы с Канадой и Мексикой. Хэссетт отметил, что за прошлый год из-за этого погибли порядка 100 тысяч граждан США.
Советник подчеркнул, что Мексика уже дала понять Вашингтону, что серьезно отнеслась к требованиям американского лидера и готова ужесточить борьбу с наркотрафиком.
Напомним, 2 февраля стало известно, что Трамп подписал указ о введении пошлин на продукцию из Канады, КНР и Мексики. Примечательно, что на товары из Канады будут введены пошлины в 25%, а на продукцию из Китая будут распространяться пошлины в 10%.
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Советник подчеркнул, что Мексика уже дала понять Вашингтону, что серьезно отнеслась к требованиям американского лидера и готова ужесточить борьбу с наркотрафиком.
Напомним, 2 февраля стало известно, что Трамп подписал указ о введении пошлин на продукцию из Канады, КНР и Мексики. Примечательно, что на товары из Канады будут введены пошлины в 25%, а на продукцию из Китая будут распространяться пошлины в 10%.
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Екатерина Коршунова