США вновь выйдут из СПЧ ООН и прекратят финансирование БАПОР

Фото: iStock/rarrarorro
Администрация Дональда Трампа готовится подписать указ о выходе США из Совета ООН по правам человека и прекращении финансирования БАПОР — агентства помощи палестинским беженцам. Как сообщает Politico, решение связано с несогласием Вашингтона с политикой этих структур.
«Трамп сегодня, как ожидается, издаст указ о выходе США из Совета ООН по правам человека и запретит будущее финансирование Агентства ООН по Газе», — пишет издание.В прошло, в первый президентский срок Дональда Трампа, Америка уже выходила из СПЧ ООН.
Ранее сообщалось, что США потребовали редкоземельные металлы с Украины в обмен на свою помощь. Трамп также упомянул, что страны ЕС оказывают меньше поддержки Киеву.
Также россиянам рассказали о новом мошенничестве через якобы акцию от Wildberries. По сути, мошенники создали поддельный сайт GIFT-WILDBERRIES.RU, предлагая пользователям авторизоваться и передать доступ к личному кабинету. Фейковый сайт выкрадывал личную информацию — и это отнюдь не первый фальшивый домен Wildberries за последние месяцы.
Читайте также:
«Голышом в автомобиле»: Развратившая школьника учительница договорилась со следствием и спаслась от тюрьмы
«Аппарат МРТ его попросту выплевывал»: Надя Джабраилова высмеяла рак Кушанашвили, а сама тут же получила титул «главной разведенки страны»
Родила сына от любовника, жила с наркоманом, обвиняла в домогательствах Гайдая: какие тайны скрывает актриса Наталья Варлей
Мария Моисеева