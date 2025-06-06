Стало известно о возращении ЧВК «Вагнер»

ЧВК «Вагнер» завершила миссию в Мали и объявила о возвращении
Кадр из видео Телеграм @razgruzka_vagnera

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» объявила о предстоящем возвращении после завершения основной миссии в Республике Мали. Об этом сообщает телеграм-канал «Разгрузка Вагнера».



По его данным, главная задача была достигнута — группа вернула региональные столицы под контроль законной власти.

«3,5 года оркестранты плечом к плечу с народом Мали сражались против терроризма. Мы уничтожили тысячи боевиков и их командиров, годами терроризировавших мирное население», — написала пресс-служба компании.
Также отмечается, что благодаря действиям военных подконтрольная правительству территория увеличилась более чем в два раза. Были освобождены города Кидаль, Анефис, Гао и Тимбукту.
«Миссия завершена. ЧВК «Вагнер» возвращается домой», — говорится в сообщении.
Лидия Пономарева

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