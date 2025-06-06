На Западе объявили, что Трамп послал сигнал Зеленскому во время встречи с Мерцем
Профессор Орсини: Трамп на встрече с Мерцем послал Зеленскому сигнал об уступках
Президент США Дональд Трамп во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем послал своему Владимиру Зеленскому сигнал о территориальных уступках. Об этом объявил профессор социологии, глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини в соцсети Х.
«Трамп решил, что Зеленскому придется вести переговоры с худшей позиции», — обратил внимание профессор.
Со слов Орсини, президент Соединенных Штатов Америки решил, что Зеленскому придется отказаться от наиболее богатых и стратегически важных украинских регионов после их потери.
Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц получил теплый прием в администрации президента США Дональда Трампа. Однако его миссия по укреплению поддержки Украины не принесла результатов. Уточнялось, что цель визита немецкого политика заключалась в том, чтобы убедить американского лидера играть более активную роль в поддержке киевского режима.