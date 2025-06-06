На Западе объявили, что Трамп послал сигнал Зеленскому во время встречи с Мерцем

06 июня 2025, 17:41

Профессор Орсини: Трамп на встрече с Мерцем послал Зеленскому сигнал об уступках

Фото: iStock/ Oleksii Liskonih

Президент США Дональд Трамп во время встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем послал своему Владимиру Зеленскому сигнал о территориальных уступках. Об этом объявил профессор социологии, глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини в соцсети Х.







«Трамп решил, что Зеленскому придется вести переговоры с худшей позиции», — обратил внимание профессор.