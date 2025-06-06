ПВО сбила атаковавший Москву беспилотник, сообщил Собянин
Дежурными системами ПВО Минобороны России был сбил беспилотник, атаковавший Москву. Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Также, по данным Telegram-канала Mash, перед этим о взрывах в небе сообщали жители Троицкого округа Новой Москвы, а также очевидцы из Подольска и Климовска.
По обновлённым данным на 17:54 мск, сбиты ещё два беспилотника, летевшие в стороны столицы.
Минувшей ночью российские войска произвели комбинированный удар по энергетическим объектам на территории Украины. Атака была осуществлена в качестве ответа на теракты, осуществлённые ВСУ ранее. Подробнее о действиях ВС РФ читайте в материале «Радио 1».
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