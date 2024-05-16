https://radio1.ru/news/specoperaciya-na-ukraine/zelenskii-pribil-v-harkov-i-priznal-tyazhyoluyu-situatsiyu-dlya-vsu-v-regione/
Владимир Зеленский свалил ответственность за сложную обстановку вокруг Харькова на «весь мир».
В интервью телеканалу ABC он отметил, что на фронте сейчас сложная ситуация, потому что бригады не полностью оснащены из-за того, что не могли получить пакет помощи от США в течение многих месяцев.
Когда ведущий спросил у него, являются ли США виновниками происходящего в Харькове, Зеленский ответил, что «это вина мира».
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины ранее признал, что оперативная обстановка на харьковском направлении сложная, и отметил «тактический успех» российских войск.
Читайте также:
Стало известно, на что пойдет Зеленский после потери Харькова
Зеленский признал возможность потери Харькова
Зеленский прибыл в Харьков, где признал тяжёлую ситуацию для ВСУ в регионе
Когда ведущий спросил у него, являются ли США виновниками происходящего в Харькове, Зеленский ответил, что «это вина мира».
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины ранее признал, что оперативная обстановка на харьковском направлении сложная, и отметил «тактический успех» российских войск.
Читайте также:
Стало известно, на что пойдет Зеленский после потери Харькова
Зеленский признал возможность потери Харькова
Зеленский прибыл в Харьков, где признал тяжёлую ситуацию для ВСУ в регионе
Артем Кузьмин