Зеленский признал, что резервы под Харьков перебрасываются с других направлений

Подразделения, которые ВСУ из-за сложной обстановки вынуждены перебрасывать в качестве подкрепления в Харьковскую область, частично снимают с других направлений. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Сейчас мы усилили несколько направлений отдельными батальонами — то, что можно было забрать где-то из резерва и с некоторых [других] направлений», — сказал он.
Российские силы начали масштабное наступление в Харьковской области. Так, только на прошлой неделе ВС РФ удалось освободить несколько населённых пунктов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что за сложившуюся ситуацию в Харьковской области несет ответственность весь мир.
Ранее Зеленский заявил, что Украина рискует потерять город Харьков, если уже в ближайшее время она не получит две дополнительные системы ПВО Patriot. По его словам, если они будут у ВСУ, РФ не сможет занять Харьков.
Украина теряет главное звено обороны Харькова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова