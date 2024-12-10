В Дамаске прогремели мощные взрывы в НИИ в районе Барзе

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В столице Сирии, Дамаске, произошла серия мощных взрывов на территории НИИ в районе Барзе. Об этом информирует РИА Новости.
Один из местных жителей рассказал, что от взрывов его дом трясло, как от землетрясения. На данный момент информация о возможных жертвах отсутствует.
В ночь на 8 декабря в Дамаске произошли вооруженные столкновения между представителями вооруженной оппозиции и правительственными войсками, в результате которых представители вооруженной оппозиции установили контроль над городом. Президент Сирии Башар Асад покинул страну. Напомним, что он прибыл в Российскую Федерацию, где ему и его семье было предоставлено убежище.
Ранее стало известно, что страны Запада и государства Аравийского полуострова опасаются, что свержение президента Сирии Башара Асада может привести к созданию в стране жесткого исламистского правительства.
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«Серия взрывов произошла в НИИ. Вероятно, были нанесены удары. От взрывов наш дом трясло, как от землетрясение», — поделился собеседник агентства.
В ночь на 8 декабря в Дамаске произошли вооруженные столкновения между представителями вооруженной оппозиции и правительственными войсками, в результате которых представители вооруженной оппозиции установили контроль над городом. Президент Сирии Башар Асад покинул страну. Напомним, что он прибыл в Российскую Федерацию, где ему и его семье было предоставлено убежище.
Ранее стало известно, что страны Запада и государства Аравийского полуострова опасаются, что свержение президента Сирии Башара Асада может привести к созданию в стране жесткого исламистского правительства.
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Дарья Осипова