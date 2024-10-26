Стало известно об оружии США против России и Китая в космосе

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США готовят к запуску в 2025 году новое оружие для подавления спутников России и Китая в космосе. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на космические силы Соединенных Штатов. Отмечается, что речь идет об облегченной версии генератора помех Counter Communications System, который эксплуатируют с 2020 года.
«Оружие, предназначенное для подавления китайских и российских спутников на ранних стадиях конфликта преодолело технические проблемы и ожидается к следующему году, на два года позднее, чем планировалось», — пишут в статье.По информации агентства, ввести новую версию генератора помех планировали в 2022 году, однако преодолеть проблемы технического характера удалось лишь недавно. Сообщается, что первые испытания оружия для подавления спутников рассчитывают в первом квартале 2025 года.
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Данил Пономарев