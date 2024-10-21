В России планируют испытания технологий обнаружения дальних БПЛА ВСУ

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Россия планирует провести испытания модернизированной системы пеленгации беспилотных летательных аппаратов «Т1-ам», доработанной для работы с мобильной связью. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные конструкторского бюро «Талламхо».
Технология позволит украинским военным обнаруживать беспилотники самолетного типа, которые перемещаются по территории России вдоль русел рек, чтобы избежать обнаружения средствами ПВО.
Система пеленгации беспилотников включает до 250 датчиков.
Ранее сообщалось, что военнослужащие белорусской армии ознакомились с российским беспилотным летательным аппаратом Supercam («Суперкам») S350 в рамках обучения в 927-м учебно-тренировочном центре беспилотных авиационных систем.
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«Первая партия готовится для защиты стратегического объекта на территории Белгородской области», – рассказали в организации.
Система пеленгации беспилотников включает до 250 датчиков.
Ранее сообщалось, что военнослужащие белорусской армии ознакомились с российским беспилотным летательным аппаратом Supercam («Суперкам») S350 в рамках обучения в 927-м учебно-тренировочном центре беспилотных авиационных систем.
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Александр Климов