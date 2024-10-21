В России планируют испытания технологий обнаружения дальних БПЛА ВСУ

Военнообязанные граждане Украины, которые уже обновили данные о пребывании на воинском учёте, стали получать повестки в ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) из неожиданно вскрывшихся «нарушений». Об этом сообщает местное издание «Страна.ua», ссылаясь на слова украинского адвоката Романа Симутина.