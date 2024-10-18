ВМС Британии провели испытания противокорабельной ракеты Sea Venom для вертолета

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Военно-морские силы (ВМС) Великобритании провели испытания новой противокорабельной ракеты Sea Venom, базирующейся на вертолетах. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что снаряд успешно поразил используемую в качестве мишени баржу.
По данным агентства, первые управляемые стрельбы провели 5 октября на морском полигоне у берегов западного Уэльса. Залп Sea Venom осуществляли с борта вертолета AW159 Wildcat. На барже-мишени установили тепловые элементы, чтобы более достоверно сымитировать настоящую цель.
Sea Venom разработали на замену Sea Skua, которой ВМС Британии пользуются уже больше 40 лет. Новая ракета с дальностью в 20 километров предназначена для ударов по кораблям водоизмещением от 50 до 500 тонн. Боевая часть весит 30 килограммов, когда вся ракета — 120 килограммов.
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