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ВМС Британии провели испытания противокорабельной ракеты Sea Venom для вертолета

18 октября 2024, 18:26
Фото: iStock/bpawesome

Фото: iStock/bpawesome

Военно-морские силы (ВМС) Великобритании провели испытания новой противокорабельной ракеты Sea Venom, базирующейся на вертолетах. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что снаряд успешно поразил используемую в качестве мишени баржу.


По данным агентства, первые управляемые стрельбы провели 5 октября на морском полигоне у берегов западного Уэльса. Залп Sea Venom осуществляли с борта вертолета AW159 Wildcat. На барже-мишени установили тепловые элементы, чтобы более достоверно сымитировать настоящую цель.

Sea Venom разработали на замену Sea Skua, которой ВМС Британии пользуются уже больше 40 лет. Новая ракета с дальностью в 20 километров предназначена для ударов по кораблям водоизмещением от 50 до 500 тонн. Боевая часть весит 30 килограммов, когда вся ракета — 120 килограммов.

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#великобритания
#испытания
#корабль
Путин: МУС замолчал насчет Ближнего Востока после замечания из США
18 октября 2024, 18:42

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Президент России Владимир Путин высказался о степени независимости Международного уголовного суда (МУС), пояснив, что инстанция быстро замолкла начет ситуации на Ближнем Востоке, когда получила замечания из США. Об этом он заявил на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС, когда его спросили о возможности визита в Бразилию на саммит G20 с учетом ордера МУС.
«По поводу «независимости» (МУС — прим.ред.). Мне бы не хотелось здесь ничего нагнетать, но тем не менее мы знаем: Международный уголовный суд заявил о том, что он собирается принять решение в отношении некоторых политических деятелей с Ближнего Востока. А потом на него из Соединенных Штатов цыкнули — и он заткнулся», — с улыбкой поделился Путин.
Ранее российский лидер сообщил, что России нужны такие условия мира, которые обеспечат всем участникам «непростого процесса» равную безопасность, это не должны быть договоренности, связанные с перемирием на неделю, на две или на год, для того, чтобы страны НАТО перевооружились и запаслись новым боезапасом.

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Лавров: Запад стремится «открыть второй фронт» против России на Южном Кавказе
18 октября 2024, 18:31

Сергей Лавров (Фото: сайт Кремля)

Страны Запада стремятся открыть «второй фронт» против России на Южном Кавказе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.
Данное мнение прозвучало на пресс-конференции по итогам третьего министерского заседания консультативной региональной платформы «3 3» по Южному Кавказу.

Министр отметил, что попытки открыть против РФ второй фронт на Кавказе становятся для региона проблемой. По словам Лаврова, западные государства хотят «дестабилизировать обстановку в Абхазии и Южной Осетии».

Причины подобного поведения, согласно мнению главы российского МИД, заключаются в желании Запада утвердить свое влияние в регионе, а также стремлении подорвать возможности сотрудничества с Россией.

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#абхазия
#южная осетия
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Президент Южной Кореи провел совещание об отправке войск КНДР в Россию
18 октября 2024, 17:58

Юн Сок Ель (фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель провел экстренное совещание по вопросам безопасности, на котором обсудил вопрос об отправке войск КНДР в Россию. Об этом сообщает американское издание Bloomberg. Отмечается, что южнокорейский лидер заявил о «серьезной угрозе безопасности» для его страны.
По информации издания, участники совещания «обменялись информацией о недавнем перемещении северокорейских войск в Россию».

Ранее глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* в беседе с изданием The War Zone заявил, что около 11 тысяч северокорейских солдат заканчивают подготовку в РФ и будут готовы принять участие в СВО на стороне России уже с 1 ноября.
«Северокорейцы будут вооружены российскими снаряжением и боеприпасами. Первый отряд из 2600 солдат отправится в Курскую область. Куда остальные, пока неясно», — заявил он.

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*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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#рф
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Дочь Залужного поставила Украине неутешительный диагноз
Залужный: моя дочь сравнила обесточенную Украину с больным с отказавшими почками
18 октября 2024, 17:42

Валерий Залужный

Посол Украины в Лондоне, бывший главком ВСУ Валерий Залужный рассказал, что его дочь сравнила обесточенную Украину с пациентом, который оказался в реанимации с отказавшими почками. Об этом он рассказал на мероприятии британского аналитического центра Chatham House*. По его словам, такое сравнение девушка привела, так как закончила медицинский университет.
«Моя дочь закончила медицинский университет, и по ее словам, Украина напоминает пациента в реанимации — врачи собрали все оборудование и медикаменты, чтобы спасти жизнь, но у больного отказали почки. Мы лишились электричества. Вот что произошло с нами», — поделился бывший главнокомандующий.
Ранее Залужный заявлял, что Украина оказалась в состоянии «затяжной войны», а самое неприятное заключается в том, что выйти из этого положения практически нет никакой возможности. Он также добавил, что в настоящее время конфликт уже в основном перешел в позиционную стадию со «статичными и изнуряющими боями». Такое ведение боевых действий, по его словам, позволяет России укреплять и восстанавливать военную мощь.

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*Признан в Российской Федерации нежелательной организацией
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Путин оценил возможность появления ядерного оружия на Украине
Путин: Россия не допустит появления ядерного оружия на Украине
18 октября 2024, 17:33

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Россия ни в коем случае не позволит появления ядерного оружия на Украине. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС.
«Такая угроза вызовет соответствующую реакцию у Российской Федерации. Могу сразу сказать, Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах», — заявил Путин.

Он также отметил, что в настоящее время создать ядерное оружие несложно, однако неясно, способна ли на это Украина.

Ранее Bild сообщила, что власти Украины обсуждают возможность восстановления ядерного оружия. Отмечалось, что в течение нескольких недель в стране могут произвести первые снаряды. Издание ссылалось на неназванного украинского чиновника.

При этом советник президента Украины Дмитрий Литвин опроверг информацию немецкой газеты Bild о планах Киева самостоятельно производить ядерное вооружение.

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Bild: Украина за несколько недель может создать ядерное оружие

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#зеленский
#путин
#ядерное оружие
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Путин не поедет на саммит G20 в Бразилии
18 октября 2024, 17:24

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС, что он не поедет на саммит G20 в Бразилию, но туда отправятся представители высокого уровня.
«Мы же понимаем, что происходит вокруг России, и я понимаю. У меня с президентом Лулой прекрасные дружеские отношения. Ну что же я специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу этого форума? Даже если исключить МУС, разговоры будут только об этом. Мы фактически сорвем работу "Двадцатки". Зачем?», — заявил Путин.
При этом российский лидер подчеркнул, что МУС не имеет универсального значения. Это одна из международных организаций, юрисдикцию которой Россия не признает.

Ранее Украина обратилась к властям Бразилии с призывом арестовать президента России Владимира Путина, если он примет участие в саммите G20 в ноябре этого года.

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест Путина в марте 2023 года, обвинив его в депортации украинских детей. Пока Бразилия направила российскому лидеру стандартное приглашение на саммит.

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#путин
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Путин: российские энергоресурсы безграничны
18 октября 2024, 17:15

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Российские энергоресурсы «просто безграничны», заявил глава государства Владимир Путин на встрече с руководством ведущих СМИ государств-участников объединения БРИКС.
Россию на мероприятии представляет гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

«Граница общая вся, а ресурсы энергетические в России просто безграничные», — сказал президент РФ.
Российский лидер подчеркнул, что партнеры из Китая с удовольствием покупают энергоносители России.

Ранее Путин отмечал, что ведущие предприниматели стран-участниц БРИКС ведут успешную работу в промышленной, энергетической и других сферах. На форуме присутствуют бизнесмены из Ирана, Египта, Саудовской Аравии, Эфиопии, ОАЭ и других государств.

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#россия
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#новости
#энергетика
#энергия
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Путин оценил выполнение плана председательства России в БРИКС
Путин: Россия выполнила план председательства в БРИКС более чем на 80%
18 октября 2024, 15:49

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

В настоящее время план мероприятий председательства РФ в БРИКС выполнен более чем на 80%. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках делового форума объединения, его слова приводит сайт Кремля.
По словам российского лидера, было проведено более 200 мероприятий, конференций, а также состоялось большинство экспертных и министерских заседаний. Центральным событием Путин назвал предстоящий саммит Брикс, который пройдет на следующей неделе в Казани.

В процессе выступления глава РФ отметил, что совокупный валовой внутренний продукт стран БРИКС уверенно превышает показатели стран «Большой семерки» и составляет более 60 трлн долларов.

Напомним, Россия стала председателем БРИКС в 2024 году. В этом же году к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит глав государств-участников БРИКС в этом году состоится в Казани с 22 по 24 октября.

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#брикс
#владимир
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Американцы отметили, что уровень жизни за последние годы ухудшился
Gallup: более половины американцев стали жить хуже, чем четыре года назад
18 октября 2024, 15:12

Фото: iStock/rarrarorro

Согласно недавнему опросу, проведённому социологической службой Gallup, более половины американцев (52%) считают, что их уровень жизни ухудшился по сравнению с 2020 годом. Об этом информирует РИА Новости.
Помимо этого, по данным опроса, 39% респондентов отметили улучшение своего материального положения, 8% не ощутили изменений.

Кроме того, опрос также показал, что 46% участников оценивают текущие экономические условия в стране как плохие. Только 29% описали их как «удовлетворительные», а лишь четверть (25%) считает экономическую ситуацию хорошей. Более того, 62% респондентов отметили ухудшение экономической ситуации по сравнению с 2020 годом.

Отмечается, что эти результаты являются наихудшими за последние 40 лет и отражают растущее недовольство граждан состоянием экономики. Gallup проводит подобные опросы каждые четыре года в преддверии президентских выборов в США.

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