Стало известно об освобождении новой группы палестинских заключенных Израилем

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Израиль выпустил четвертую группу палестинских заключенных, состоящую из 33 человек, сообщает телеканал Al-Jazeera.
Эти заключенные покинули тюрьму Офер, расположенную в Бейтунии, при сопровождении представителей Красного Креста. Подробности о членах этой четвертой группы не раскрываются.
26 ноября Израиль освободил третью группу палестинских заключенных, в их числе было 39 человек, которых доставили автобусами в Рамаллу.
Среди них были подростки. Это освобождение вызвало празднования в центре Рамаллы, где собрались тысячи жителей Палестинской автономии.
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26 ноября Израиль освободил третью группу палестинских заключенных, в их числе было 39 человек, которых доставили автобусами в Рамаллу.
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Артем Кузьмин