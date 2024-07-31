Командир «Ахмата» рассказал, как закончится СВО

Фото: iStock/3dmitry
Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией, поскольку у Киева нет сил и средств для противостояния российской армии. Об этом заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 24».
Он уточнил, что киевских властей вынуждают перейти к переговорам множество факторов. В частности, события на Востоке и президентские выборы в США, исход которых пока спрогнозировать сложно.
Кроме того, Алаудинов указал на большие потери ВСУ и недовольство украинцев, что также вынуждает властей задумываться о переговорах.
Ранее командир «Ахмата» заявлял, что факт завершения СВО в будущем, скорее всего, не приведёт к «спокойной жизни», поскольку Россию будут пытаться «раскачать и разломать». А вот Украина придёт к тем же итогам, которые могли быть реализованы ещё до начала СВО, – к Минским соглашениям.
Читайте также:
Западные страны перестали верить в успех Украины в конфликте с Россией
Стало известно, почему боевики ВСУ оказались в критической ситуации под Красноармейском
Российский снайпер рассказал о срыве ротации ВСУ на южнодонецком направлении
Кроме того, Алаудинов указал на большие потери ВСУ и недовольство украинцев, что также вынуждает властей задумываться о переговорах.
Ранее командир «Ахмата» заявлял, что факт завершения СВО в будущем, скорее всего, не приведёт к «спокойной жизни», поскольку Россию будут пытаться «раскачать и разломать». А вот Украина придёт к тем же итогам, которые могли быть реализованы ещё до начала СВО, – к Минским соглашениям.
Читайте также:
Западные страны перестали верить в успех Украины в конфликте с Россией
Стало известно, почему боевики ВСУ оказались в критической ситуации под Красноармейском
Российский снайпер рассказал о срыве ротации ВСУ на южнодонецком направлении
Анастасия Чинкова