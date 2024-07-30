Подоляк: Украина готова к переговорам с РФ в рамках международного права

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Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк завил, что Украина готова к переговорам с Россией в рамках международного права. Цитату политика приводит украинское издание «Страна». Однако после заявления о готовности к перемирию, он тут же оговорился, что под международным правом он понимает территориальную целостность и государственный суверенитет.
«Переговоры, безусловно, нужны, но Украина четко говорит: давайте ввести переговоры на условиях, опирающихся на международное право, как концепцию. И главное из этой концепции — это территориальная целостность и суверенитет государства», — цитирует издание слова Подоляка.До этого советник главы офиса Зеленского уже говорил, что Киев хочет перемирия, но Россия якобы заинтересована в эскалации конфликта и не примет условий Украины, которые, по его словам, могут привести к устойчивому и справедливому миру.
Ранее глава Финляндии Александр Стубб заявлял, что близится подходящий момент для начала мирных переговоров по Украине.
«Приближается подходящий момент, когда необходимо начать переговоры по установлению мира на Украине», —заявлял он.Читайте также:
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