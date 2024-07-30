Подоляк: Украина готова к переговорам с РФ в рамках международного права

Бывшие осужденные, служащие в ВСУ, живут в отдельных бараках. Об этом сообщают журналисты издания «Страна». Известно, что есть и другие особенности. По словам бывших зэков, им не положены увольнительные и отпуска, посылки тщательно проверяются другими военнослужащими, а телефоны запрещены, хотя есть у многих украинских военных.