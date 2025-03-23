В Крыму отреагировали на планы Трампа по признанию полуострова

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У представителей Запада есть все основания для признания российского статуса Крыма. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Он отметил, что оснований для признания было «более чем». По словам Константинова, у Крыма было законное право на самоопределение и именно это является важным фактором в мировой политике.
Глава парламента заключил, что ни у одного международного эксперта, начиная с 2014 года, не было сомнений в правоте жителей полуострова и трактовании юридических оснований для проведения референдума.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность признания Крыма российским. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Глава парламента заключил, что ни у одного международного эксперта, начиная с 2014 года, не было сомнений в правоте жителей полуострова и трактовании юридических оснований для проведения референдума.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность признания Крыма российским. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова