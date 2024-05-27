Стало известно об упрощении процедур производства боеприпасов на Украине

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Украинское правительство решило упростить некоторые процедуры для производства боеприпасов, сообщил депутат Верховной Рады Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.
Гетманцев отметил, что одно из изменений касается уровня прибыли для производителей, который по решению кабмина теперь может составлять до 25 процентов.
Ранее Гетманцев упоминал о дефиците в 7,5 миллиарда долларов на военные нужды в Украине.
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«Боеприпасы для БПЛА теперь не требуют приказа о допуске к эксплуатации, а также упрощена процедура включения в реестр для заключения государственных контрактов для производителей стартовых двигателей для беспилотников и ракет», — написал он.
Ранее Гетманцев упоминал о дефиците в 7,5 миллиарда долларов на военные нужды в Украине.
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Артем Кузьмин