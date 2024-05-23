Москвич нашёл крупный схрон боеприпасов в столичном лесу

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В лесополосе в столичном районе Коньково местный житель нашёл схрон боеприпасов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что мужчина заметил большой рюкзак в лесополосе напротив жилых домов. Внутри оказались семь противопехотных гранат, 200 патронов калибра 5.45 и один выстрел РПГ-7.
На место обнаружения схрона прибыла полиция, которая оцепила территорию. В скором времени туда прибудут сапёры.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ обнаружили в Авдеевке заминированные схроны со взрывчаткой и патронами, оставленные украинскими военными при отступлении. В них содержались 33 килограмма тротила, 222 ручные гранаты, 25 разных мин, 121 гранатомётный выстрел и 22,1 тысячи патронов для стрелкового оружия.
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На место обнаружения схрона прибыла полиция, которая оцепила территорию. В скором времени туда прибудут сапёры.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ обнаружили в Авдеевке заминированные схроны со взрывчаткой и патронами, оставленные украинскими военными при отступлении. В них содержались 33 килограмма тротила, 222 ручные гранаты, 25 разных мин, 121 гранатомётный выстрел и 22,1 тысячи патронов для стрелкового оружия.
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Анастасия Чинкова