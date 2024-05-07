На полях в Можайском округе нашли 15 боеприпасов времён ВОВ

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
15 боеприпасов времён Великой Отечественной войны обнаружили местные жители в Можайском городском округе — на полях у деревень Ельня и Лесное, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Один боеприпас был найден в поле на расстоянии одного километра от деревни Лесное. Прибывшие взрывотехники установили, что это 152-миллиметровый артиллерийский снаряд. Ещё 14 боеприпасов, обнаруженных в поле у деревни Ельня, оказались ручными грантами РГД-33», — говорится в сообщении.Все боеприпасы взрывотехники перевезли в безопасное место и обезвредили, соблюдая необходимые меры предосторожности.
Ранее сообщалось, что в Богородском городском округе работники Мособлпожспаса освободили из смятой кабины пассажира, пострадавшего в ДТП с двумя грузовиками.
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