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Украина неизбежно проиграет в конфликте, если своевременно не получит достаточного количества боеприпасов. Такое мнение высказал оператор БПЛА 45-й бригады ВСУ по имени Денис.
Его слова приводит газета The Washington Post. В публикации указано, что несмотря на активное применение украинской стороной беспилотников, решающее значение имеет артиллерия. И вот тут сказывается превосходство российских войск в боеприпасах. Украинские артиллеристы просто не могут обеспечить должную огневую поддержку своим войскам из-за дефицита боеприпасов. Доходит до того, что бойцы ВСУ вынуждены искать в лесах и болотах неразорвавшиеся снаряды с тем, чтобы потом повторно их использовать.
Большое значение имеют дешёвые дроны, активно применяемые в ходе боевых действий как украинской, так и российской стороной. Военные эксперты считают, что БПЛА изменили современные вооружённые конфликты, сравнивая влияние беспилотников с появлением танков на полях Первой мировой войны.
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Александр Бойцов