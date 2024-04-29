Стало известно, от чего зависит производство БПЛА на Украине

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Производство дронов на Украине сильно зависит от наличия коммерчески доступных китайских компонентов. Такие данные приводит газета Wall Street Journal.
Издание напомнило, что в первые дни СВО Украина смогла переделать китайские беспилотники Mugin-5. Позже эти и другие дроны стали заменяться украинскими.
По информации одного из производителей беспилотников дальнего действия, на их производство тратится от 30 до 300 тысяч долларов. При этом издание утверждает, что даже сумма на верхней границе ценового диапазона значительно меньше стоимости крылатых ракет, которые Украине передаёт Запад. Благодаря этим беспилотникам Киев может атаковать территорию России.
Для создания необходимого числа дронов на Украине появились стартапы-производители, которые предлагают продукцию от ударного реактивного беспилотника-камикадзе UJ-25 Skyline до безымянной модели БПЛА с фюзеляжем, для производства которого требуется лишь отрезок водопроводной трубы.
Офицер украинской военной разведки, пожелавший остаться неназванным, рассказал, что лишь 20% беспилотников, выпущенных украинской стороной, достигают своих целей из-за помех РФ.
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«Однако их производство (беспилотников на Украине — ред.) в значительной степени зависит от коммерчески доступных китайских компонентов», — говорится в статье.
По информации одного из производителей беспилотников дальнего действия, на их производство тратится от 30 до 300 тысяч долларов. При этом издание утверждает, что даже сумма на верхней границе ценового диапазона значительно меньше стоимости крылатых ракет, которые Украине передаёт Запад. Благодаря этим беспилотникам Киев может атаковать территорию России.
Для создания необходимого числа дронов на Украине появились стартапы-производители, которые предлагают продукцию от ударного реактивного беспилотника-камикадзе UJ-25 Skyline до безымянной модели БПЛА с фюзеляжем, для производства которого требуется лишь отрезок водопроводной трубы.
Офицер украинской военной разведки, пожелавший остаться неназванным, рассказал, что лишь 20% беспилотников, выпущенных украинской стороной, достигают своих целей из-за помех РФ.
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Элина Позднякова