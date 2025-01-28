Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)
Президенту США Дональду Трампу неинтересна экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили в контексте борьбы с Россией в Закавказье. Об этом заявил политолог Станислав Тарасов, комментируя статью The Hill о том, что Зурабишвили пытается получить доступ к новому американскому лидеру. По его мнению, когда Трамп возьмется за ситуацию в Закавказье, он будет решать все вопросы непосредственно с президентом России Владимиром Путиным.
«Трамп ее, конечно, никогда не примет, она ему не нужна. Это попытка оказаться в новостях. <...> Но скоро эта пыль, эффект информационного всплеска, угаснет, потому что за ним нет практической отдачи, вот и все. Попытки засветиться в СМИ, вызванные страхом окончательно потерять любое влияние. Это демонстрация сателлитной ментальности, они сами ничего не могут», — пояснил эксперт в беседе с «Известиями».Тем временем член научного совета при Совбезе РФ Андрей Манойло прокомментировал массовые протесты в другой близкой России стране — Сербии. В разговоре с RT он заявил, что происходящее — это ультиматум Запада, который намерен устроить «цветную революцию», если Белград не начнет действовать так, как угодно США.
«В данном случае те протесты, которые, безусловно, организованы Западом и разворачиваются на деньги Запада, используются Западом в качестве инструмента шантажа», — отметил Манойло.Читайте также:
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