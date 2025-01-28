Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Стало известно отношение Трампа к Грузии

Стало известно отношение Трампа к Грузии

Политолог Тарасов: Трампу неинтересно сотрудничество с Зурабишвили против России
Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)

Президенту США Дональду Трампу неинтересна экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили в контексте борьбы с Россией в Закавказье. Об этом заявил политолог Станислав Тарасов, комментируя статью The Hill о том, что Зурабишвили пытается получить доступ к новому американскому лидеру. По его мнению, когда Трамп возьмется за ситуацию в Закавказье, он будет решать все вопросы непосредственно с президентом России Владимиром Путиным.
«Трамп ее, конечно, никогда не примет, она ему не нужна. Это попытка оказаться в новостях. <...> Но скоро эта пыль, эффект информационного всплеска, угаснет, потому что за ним нет практической отдачи, вот и все. Попытки засветиться в СМИ, вызванные страхом окончательно потерять любое влияние. Это демонстрация сателлитной ментальности, они сами ничего не могут», — пояснил эксперт в беседе с «Известиями».
Тем временем член научного совета при Совбезе РФ Андрей Манойло прокомментировал массовые протесты в другой близкой России стране — Сербии. В разговоре с RT он заявил, что происходящее — это ультиматум Запада, который намерен устроить «цветную революцию», если Белград не начнет действовать так, как угодно США.


«В данном случае те протесты, которые, безусловно, организованы Западом и разворачиваются на деньги Запада, используются Западом в качестве инструмента шантажа», — отметил Манойло.
Читайте также:

Трамп заявил, что Мексика «пришла в восторг» от переименования Мексиканского залива

В команде Трампа произошли первые разногласия

Возврата к прошлым ценностям не будет: Дугин об идеологии Трампа, которая изменит весь мир
#сша
#деньги
#эксперт
#сми
#мир
#протесты
#рф
#трамп
Названа новая цель Израиля на Ближнем Востоке
Политолог Бургат: Израиль может попытаться напасать на Иран
28 января 2025, 16:44

Фото: iStock/Zeferli

Военные победы Израиля основаны на поддержке из США и в нынешних обстоятельствах возможно даже его нападение на Иран. Об этом заявил французский политолог Франсуа Бургат. По его мнению, баланс сил на Ближнем Востоке полностью искажен из-за глубокой погруженности Штатов в конфликте.
«Безусловно, у Израиля есть военные победы, но это, в первую очередь, победы США. Без США Израиль сжался бы до крохотной деревушки. Военный баланс сил полностью искажен из-за значительного участия США в этом конфликте. При нынешних обстоятельствах Израиль может попытаться напасть на Иран. <…> Жестокая израильская военная победа — это победа за счет крови, а не политики или реального баланса сил. И его драматическая экспансия на юге Ливана и в Сирии — скорее ловушка, чем демонстрация силы», — поделился политолог в беседе со спецкором Pravda.Ru Дарьей Асламовой.
В то же время глава МИД Ирана Аббас Арагчи предложил президенту США Дональду Трампу переселить израильтян в Гренландию вместо того, чтобы отправлять жителей сектора Газа в соседние арабские страны. Об этом, как сообщают argumenti.ru, министр заявил во время интервью телеканалу Sky News.
«Вместо палестинцев пусть попытаются депортировать израильтян, заберут их в Гренландию. Так они смогут убить одним выстрелом двух зайцев», — отметил Арагчи.
Читайте также:

Посол в Москве Гальперин: россияне стали возвращаться из Израиля в РФ

Израиль представят на параде Победы 9 мая в Москве

В Госдуме назвали кощунством и оскорблением слова Трампа о Второй мировой войне
#сша
#победа
#израиль
#военные
#мид
#9 мая
#страны
#посол
#министр
#россияне
#интервью
#политолог
#счёт
#иран
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме назвали политика, которого в США хотел бы видеть на посту президента РФ
Депутат ГД Шеремет: Байден хотел бы видеть президентом РФ подобие Горбачёва
28 января 2025, 16:38

Михаил Шеремет (Фото: duma.gov.ru)

Бывший президент США Джозеф Байден хотел бы видеть на посту президента России кого-то, напоминающего последнего Генерального секретаря ЦК КПСС, первого (и опять-таки последнего) президента СССР Михаила Горбачева.
Об этом в интервью изданию NEWS.ru заявил депутат Государственной думы РФ от Республики Крым Михаил Шеремет. Кроме того, он обратился к российским правоохранительным органам с призывом проверить информацию о причастности бывшего американского лидера к покушению на президента РФ Владимира Путина.

«Он [Байден] понимает, что сила и преимущество России — в ее лидере Владимире Путине. Он, конечно, хотел бы, как они делали не раз, вмешиваясь в суверенные дела других стран, привести к власти в России кого-то похожего на предателей Горбачева и [президента Украины Владимира] Зеленского», — сказал парламентарий, подчеркнув, что на этот раз «номер не прошёл».

О том, что Байден его администрация могут быть причастны к организации покушения на главу российского государства, ранее заявил американский журналист Такер Карлсон в беседе со своим коллегой по цеху Мэттом Таибби. Он также добавил, что Штаты были готовы развязать настоящую войну. Никаких подробностей и доказательств репортёр не привёл.

Читайте также:

В Кремле заверили, что Путин хорошо охраняется

Такер Карлсон: офис Байдена и госсекретарь Блинкен пытались убить Путина

В Госдуме назвали возможный второй фронт против Украины
#журналист
#крым
#администрация
#интервью
#депутат
#путин
#байден
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Около 15 тысяч военных ВСУ находятся у границы С Белоруссией
Погранкомитет Белоруссии: около 15 тысяч военных ВСУ находятся у границы
28 января 2025, 15:52

Фото: iStock/ffikretow

В приграничье Украины рядом с Белоруссией находится порядка 15 тысяч военных ВСУ. Такие данные предоставил пресс-секретарь белорусского госпогранкомитета Антон Бычковский.
«В текущий момент времени обстановка контролируемая, органы пограничной службы выполняют задачи в усиленном варианте несения службы, не теряя никакой бдительности, несмотря на то, что в последнее время мы можем констатировать, что ситуация в целом имеет тенденцию к нормализации», — пояснил Бычковский.

Он отметил, что на сегодняшний день на приграничных с Белоруссией территориях Украины концентрируется порядка 15 тысяч военных ВСУ. По его словам, среди них сотрудники нацгвардии, полиция и представители теробороны.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что обстановка на украинской-белорусской границе в настоящее время напряженная, однако не чрезвычайная.

Читайте также:

Лукашенко оценил опасность втягивания Белоруссии в войну

Шойгу заявил об увеличении риска столкновения ядерных держав

На Украине задержали 4 микроавтобуса с уклонистами, которых хотели вывезти в ПМР
#полиция
#сотрудники
#опасность
#всу
#лукашенко
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кремле заверили, что Путин хорошо охраняется
Песков о покушениях США на Путина: спецслужбы хорошо охраняют президента
28 января 2025, 12:59

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал для СМИ слова американского журналиста Такера Карлсона о попытках убийства главы РФ Владимира Путина прошлой администрацией США.
«Российские спецслужбы на постоянной основе принимают все необходимые меры для обеспечения общественной безопасности и, конечно же, безопасности лиц, которые находятся под государственной охраной, в первую очередь главы государства», — заявил Песков.

Напомним, американский журналист Такер Карлсон заявил, что администрация экс-президента США Джо Байдена и бывший госсекретарь Тони Блинкен пытались убить главу РФ Владимира Путина. Однако подробностей он не привел. При этом американский журналист назвал такое стремление безумным.

Читайте также:

В офисе Зеленского хотят переговорить с Трампом до его встречи с Путиным

Путин обсудил с президентом Бразилии конфликт на Украине и новые власти США

Политолог раскрыл, чего опасается режим Зеленского
#сша
#конфликт
#журналист
#администрация
#меры
#режим
#песков
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Доминатрикс»: Первый официальный фотопортрет Мелании Трамп вызвал скандал
Первый официальный фотопортрет Мелании Трамп вызвал скандал
28 января 2025, 11:27

Мелания Трамп (Фото: соцсети)

Белый дом опубликовал официальный снимок «новой-старой» первой леди США. Меланию Трамп тут же заподозрили в использовании фотошопа либо искусственного интеллекта.
Жена недавно вступившего в должность президента США выбрала для фотографии строгий деловой стиль, сообщает издание Voice. Позировала бывшая фотомодель в Жёлтой овальной комнате Белого дома, положив рук на стеклянный офисный стол. Белая блузка и строгий приталенный костюм от Dolce & Gabbana выгодно подчёркивает достоинства её фигуры. В окне на заднем плане виден монумент Вашингтону.

Комментаторы подчёркивают, что сам снимок, поза Мелании, выражение её лица сильно отличаются не только от фотографий других первых леди, но и от того, какой она была запечатлена в Белом доме в 2017 году. Тогда она улыбалась, фото было цветным, вокруг супруг президента словно струился мягкий свет.

Теперь никакой улыбки нет в помине. В её лице и глазах решимость, она смотрит прямо в камеру. В лице и позе есть какой-то вызов. Есть впечатление, что миссис Трамп больше не намерена оставаться в тени мужа. Она явно намерена доминировать. Люди из близкого окружения «Мелании 2.0» прямо говорят, что за первой лед стоит новая решимость.

Некоторые особенно язвительные пользователи не уверены, что в сделанном кадре обошлось без применения современных технологий.

«Это лицо... Я не знаю, что это — маска, макияж, пластика или цифровое приложение», — написал один из комментаторов.

Читайте также:

Мелания Трамп снимет документальный фильм о жизни в Белом доме, до неё этого не делала ни одна первая леди США

Мог заполучить любую, а мечтал лишь об одной: секс-скандалы, домогательства и порнозвезды Дональда Трампа

Российский робот, шпионка и клон: что скрывает Мелания Трамп, и правда ли, что настоящая жена президента США умерла в 2016 году
#сша
#фото
#дома
#пользователи
#маска
#стиль
#люди
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Новый законопроект защитит граждан от навязывания дополнительных платных услуг
Володин: граждан нужно защитить от заключения договоров на невыгодных условиях
28 января 2025, 09:08

Фото: istockphoto/Konstantin Aksenov

В Госдуме России рассматривается законопроект, направленный на защиту граждан от навязывания дополнительных платных товаров и услуг при дистанционных покупках. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин подчеркнул важность данной инициативы, отметив, что многие россияне сталкиваются с проблемами, связанными с неосознанными тратами при приобретении авиа- и железнодорожных билетов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Анализ показал, что многие потребители не замечают, как им автоматически предлагают дополнительные услуги, такие как страхование или смс-оповещения, что приводит к ненужным расходам. Более того, 43% опрошенных граждан признались, что сталкивались с заменой положенных по полису обязательного медицинского страхования услуг на платные.

В связи с этим законопроект предлагает ряд мер:
  1. Продажа дополнительных товаров и услуг будет осуществляться только с согласия потребителя.
  2. Запрещается навязывание дополнительных услуг до заключения основного договора.
  3. Исключается автоматическая установка отметок о согласии на покупку дополнительных товаров.
  4. Граждане получат право отказаться от оплаты навязанных услуг и требовать возврата средств в случае списания.
  5. Продавцы не смогут формировать условия, предполагающие изначальное согласие на приобретение дополнительных услуг.
Данные меры направлены на защиту граждан от ненужных трат, манипуляций и потенциальных угроз со стороны продавцов.

Читайте также:

Володин обвинил «ряд министерств» в недобросовестной работе

Госдума может принять решение о защите детей от деструктивного контента

Володин: Госдума включит вопрос нагрузки на школьников в приоритеты на 2025 год
#госдума
#продажа
#страхование
#услуги
#законопроект
#смс
#право
#володин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Посол в Москве Гальперин: россияне стали возвращаться из Израиля в РФ
28 января 2025, 02:13

Фото: iStock/butenkow

По словам посла Израиля в Москве Симоны Гальперин, уехавшие из страны россияне в последнее время стали возвращаться в РФ. Этим она поделилась с ТАСС.
«Да, такое есть, — сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. — То есть люди оформляют гражданство, некоторые приезжают в Израиль на какое-то время. Мы не имеем статистики, но я знаю, что есть такое возвращение сюда, в Россию. И это понятно: у людей здесь работа и жизнь», — заявила Гальперин.

Также дипломат отметила, что многие продолжают жить между двумя странами. Так как Израиль позволять иметь своим гражданам несколько гражданств, такой образ жизни не является проблематичным.

Читайте также:

Гальперин: Израиль представят на параде Победы 9 мая в Москве

Путин высказался о показателе бедности в России

В Калифорнии начался сбор подписей за выход из состава США
#гражданство
#работа
#израиль
#жизнь
#дипломат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин высказался о показателе бедности в России
Путин заявил, что показатель бедности в России удовлетворительный
27 января 2025, 21:14

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Уровень российского показателя бедности удовлетворительный, заявил глава государства Владимир Путин в рамках встречи с губернатором Петербурга Александром Бегловым.
«Снизилось в целом по стране. Такой показатель, в принципе, удовлетворительный вполне. Но и то, что в Питере произошло — это хорошо», — произнес президент.
Беглов уточнил, что в Петербурге число бедных людей сократилось на треть.

Перед этим сообщалось, что Путина удивила средняя зарплата в Москве. Российский лидер считает, что сумма порядка 160 тысяч рублей слишком мала.

Таким образом Путин усомнился в словах московского градоначальника Сергея Собянина о средней зарплате в 140-160 тысяч рублей.

Читайте также:

Путин: снятие блокады Ленинграда является важнейшим рубежом борьбы с нацистами

Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии

Путин: Нам с Трампом стоит встретиться и спокойно поговорить
#мир
#россия
#владимир путин
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Индии высказались о вещании RT в стране
Посол Индии Кумар: вещание RT демонстрирует свободу прессы в стране
27 января 2025, 18:59

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Посол Индии в России Винай Кумар заявил, что вещание RT в стране и его доступность демонстрирует, что Нью-Дели придерживается принципов свободы прессы. Он подчеркнул, что позиция Индии заключается в представлении разных точек зрения.
В эксклюзивном интервью RT ко Дню Республики посол отметил, что страна считает важным свободное выражение самых разных позиций и отсутствие ограничений в этой сфере.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин вручил команде телеканала RT правительственную премию за отстаивание интересов России в информационной борьбе, поддержку СВО и популяризацию контрактной службы в ВС РФ. Председатель правительства подчеркнул, что телеканал сохраняет свою популярность у зрителей вопреки блокировкам в западных странах.

Читайте также:

Мишустин наградил RT за отстаивание интересов России в информационной борьбе

RT запустил круглосуточное вещание на сербском языке

RT запускает проект для иностранцев «Окно в Россию»
#окно
#проект
#посол
#михаил мишустин
#министр
#интервью
#сво
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате