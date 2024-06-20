Стало известно, по какой причине Белоусова и Лаврова выпроводили из зала в Северной Корее

Фото: сайт Кремля
В РФ и КНДР есть некоторые различия в порядке приглашения делегаций в зал, из-за чего российских министров, находившихся там, попросили освободить помещение перед приходом президентов Владимира Путина и Ким Чен Ына.
Об этом рассказала руководитель Национального центра коммуникаций (школы протокола) Ольга Кеворкова в разговоре с РБК.
Напомним, чиновник КНДР выпроводил министров России, пришедших в зал заседаний для переговоров с северокорейской стороной. В помещение вошли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Минобороны Андрей Белоусов, первый зампред правительства Денис Мантуров и другие члены делегации. Они начали занимать места за столом, когда их попросили покинуть зал заседания.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что сотрудничество РФ и КНДР не направлено против других стран. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«В России мы приглашаем президента (и глав государств) в зал, когда все готово, все участники уже в зале, знают свои места, разложили папки с документами. И это удобно. Члены российской делегации к этому привыкли. В практике некоторых других стран делегация входит только после первого лица — их право», — пояснила эксперт.
Напомним, чиновник КНДР выпроводил министров России, пришедших в зал заседаний для переговоров с северокорейской стороной. В помещение вошли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Минобороны Андрей Белоусов, первый зампред правительства Денис Мантуров и другие члены делегации. Они начали занимать места за столом, когда их попросили покинуть зал заседания.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что сотрудничество РФ и КНДР не направлено против других стран. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак