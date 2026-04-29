Стало известно, почему активизировались боевые действия в Мали
Полковник запаса Сыртланов: Конфликт в Мали активизировали спецслужбы Запада
Боевые действия в Мали активизировали спецслужбы Запада. Так считает член Президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России», участник специальной военной операции Тимур Сыртланов.
Напомним, 25 апреля в Мали террористические группировки предприняли попытку государственного переворота. По данным Минобороны РФ, действовали отряды из 12 тысяч боевиков, которых обучали украинские и европейские наемники, пишут argumenti.ru.
«Вооруженные группировки одновременно атаковали в Мали столицу Бамако и крупные города Севаре, Гао и Кидаль. Иностранные инструкторы применяли в том числе ПЗРК западного образца "Стингер" и "Мистраль"», — приводит издание сообщение МО РФ.
В результате продолжающихся боев правительственных войск при поддержке российского Африканского корпуса с сепаратистами-туарегами и исламскими боевиками были убиты глава малийской разведки Модибо Коне и министр обороны Садио Камара.
В разговоре с Общественной Службой Новостей Сыртланов отметил комплексную работу западных спецслужб, направленных на попытку государственного переворота в Мали с помощью привлечения вооруженных террористических группировок, которые атаковали части малийских вооруженных сил, а также подразделения российского Африканского корпуса.
«Во всех этих событиях велика роль западных спецслужб. Их усилия направлены на то, чтобы ослабить позиции Российской Федерации на африканском континенте», — заявил Сыртланов.
Он также выразил надежду на то, что малийские военнослужащие совместно с российскими смогут удержать позиции и государственную власть в стране.