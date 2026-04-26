Стало известно, пострадали ли россияне во время терактов в Мали
Никто из российских граждан не пострадал в результате серии террористических атак в Мали. Об этом сообщил МИД РФ со ссылкой на посольство.
В министерстве подчеркнули, что дипломатическая миссия в Мали находится на постоянной связи с компетентными ведомствами страны. Российская сторона также выразила глубокую обеспокоенность сложившейся ситуацией. В МИД отметили, что действия террористов не только угрожают стабильности государства, но и могут привести к серьезным негативным последствиям для всего региона.
По данным Reuters, 25 апреля неподалеку от главной военной базы Кати вблизи Бамако раздались взрывы и стрельба. Генеральный штаб армии Мали подтвердил факт нападения на военные объекты, в том числе в столице.
Как передавало агентство France Press, из‑за стрельбы рядом с аэропортом Бамако авиагавань временно приостановила полеты. Позднее армия страны заявила, что взяла ситуацию под контроль.
Читайте также: