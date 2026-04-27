Министр обороны Мали погиб в результате террористической атаки
Министр обороны Мали Садио Камара погиб в результате нападения террористов на его резиденцию. Об этом сообщил пресс‑секретарь малийского правительства Исса Кулибали.
По словам представителя властей, министр лично вступил в бой с нападавшими и сумел уничтожить часть из них. В ходе ожесточенных столкновений Камару смертельно ранили, и врачи ничем не смогли ему помочь.
Ответственность за атаку, по предварительным данным, взяла на себя коалиция «Джамаат Нусрат аль‑Ислам валь‑Муслимин» (JNIM), связанная с «Аль‑Каидой»*.
Ранее на фоне террористических атак МИД РФ сделал официальный запрос к правительству Мали, чтобы выяснить судьбу россиян, проживающих в африканской стране.
*терористическая организация, запрещенная в РФ