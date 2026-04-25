Неизвестные захватили танкер у берегов Сомали
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о захвате неизвестными лицами танкера в территориальных водах Сомали.
По данным ведомства, опубликованным в соцсети X, инцидент произошел в 45 морских милях (83 км) к северо-востоку от района Марейо. Злоумышленники перехватили управление судном и изменили его курс на южное направление. В настоящий момент танкер находится в 77 морских милях от точки первоначального перехвата. Личности захватчиков и их принадлежность к каким-либо группировкам не уточняются.
Накануне в сообщении агентства Tasnim говорилось, что военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватили судно Epaminondas в Ормузском проливе. В Тегеране это объяснили тем, что судно использовалось американскими военными, действовало без соответствующего разрешения, неоднократно нарушало правила судоходства и манипулировало навигационными системами, что создавало угрозу безопасности на море.
Прямой связи между этим инцидентом и захватом у берегов Сомали в сообщении UKMTO не приводится.
