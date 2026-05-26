26 мая 2026, 20:45

Политолог Светов: ЕС ищет контакты с Россией из-за страха остаться без США

Власти ЕС начали искать контакты с Россией, так как опасаются остаться беззащитными после полного ухода США из Европы. Такое мнение выразил политолог Юрий Светов.





В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что Брюссель осознал: Вашингтон не станет сражаться за Старый Свет.

«Пресловутая 5-я статья НАТО, на которую в Европе опирались, совершенно не означает, что США в нынешней ситуации будут воевать за ЕС. Этого они боятся больше всего. А Россия тем временем показывает «Орешник», «Сармат», «Посейдон» — все виды оружия, которые позволяют мгновенно ответить на любые угрозы со стороны Европы», — подчеркнул Светов.

«ЕС допускает одну важную ошибку: они по-прежнему считают, что мы спим и видим, когда они кого-нибудь назначат. Мы никогда не отказываемся от переговоров, но их прервали вы», — подытожил специалист.