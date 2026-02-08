Стало известно, почему индийские НПЗ не покупают российскую нефть
Индийские нефтеперерабатывающие компании практически остановили закупки российской нефти. Об этом пишет Reuters.
По данным СМИ, НПЗ отказываются от предложений с поставкой в апреле и намереваются и дальше сокращать импорт. Нью-Дели рассчитывает за счёт этого быстрее договориться о выгодной торговой сделке с США уже в марте.
Отмечается, что такие крупные игроки, как Indian Oil, Bharat Petroleum и Reliance Industries, больше не рассматривают апрельские партии. Мартовские поставки по ранее взятым обязательствам ещё сохраняются, но новые контракты на будущие месяцы не заключаются. Большинство остальных индийских НПЗ также приостановили закупки.
Исключением остаётся частная Nayara Energy, где контрольный пакет принадлежит российской компании. Источники сообщают, что ей могут позволить продолжить покупать российское сырьё, поскольку альтернативные поставщики, включая Saudi Aramco, из‑за санкций ЕС отказываются с ней сотрудничать. При этом в апреле мощности Nayara Energy на месяц остановят для планового техобслуживания.
