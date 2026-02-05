Лавров указал на одну нестыковку в словах США об инвестиционном сотрудничестве с Россией

05 февраля 2026, 12:17

Лавров: Шаги США противоречат их словам об инвестиционном сотрудничестве с РФ

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США рассуждают о возможном инвестиционном сотрудничестве с Россией, однако их слова расходятся с реальными шагами.





По словам министра, Вашингтон, несмотря на готовность Москвы поддержать американский план комплексного урегулирования конфликта на Украине, продолжает вводить санкции, вытесняет российские компании из Венесуэлы, называет Кубу угрозой своим интересам из‑за России, а также вводит пошлины против покупателей российской нефти.





«Как-то насчёт светлого будущего нашего экономического и инвестиционного сотрудничества — не очень всё вяжется с этим», — сказал Лавров RT.