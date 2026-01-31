ЕС хочет отказаться от потолка цен на российскую нефть
Евросоюз обсуждает возможность отказаться от механизма потолка цен на российскую нефть и заменить его более жесткой мерой. Речь идет о запрете морских перевозок нефтепродуктов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Как уточняет агентство, предложение рассматривается в рамках нового пакета санкций против Москвы. В случае одобрения странами ЕС европейским компаниям могут запретить оказывать ключевые услуги, связанные с морской доставкой российской нефти, включая страхование и транспортировку, независимо от того, по какой цене продается сырье. По словам источников, такой шаг не только заметно усилит действующие ограничения, но и сделает контроль за их соблюдением проще.
ЕС 14 января сообщил, что с 1 февраля этого года снижает потолок цен на российскую нефть до $44,1 за баррель. Ранее лимит, установленный в конце 2022 года на уровне $60, уже уменьшали в начале осени 2025-го до $47,6. Новый порог будет действовать до 31 января.
Перед этим сообщалось, что США не станут блокировать поставки мексиканской нефти на Кубу.
Читайте также: