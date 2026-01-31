31 января 2026, 12:24

Bloomberg: ЕС хочет отказаться от потолка цен на российскую нефть

Фото: istockphoto/zhengzaishuru

Евросоюз обсуждает возможность отказаться от механизма потолка цен на российскую нефть и заменить его более жесткой мерой. Речь идет о запрете морских перевозок нефтепродуктов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.