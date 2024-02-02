В США сделали неожиданное заявление о новом пакете помощи ЕС для Украины

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Новый пакет финансовой помощи, который Евросоюз выделил Украине, не поможет ВСУ изменить своё положение на линии боевого соприкосновения, об этом заявил профессор Чикагского университета, политолог Джон Миршаймер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.
Напомним, 1 февраля все 27 лидера Европейского союза приняли единогласное решение о выделении Украине нового пакета макрофинансовой помощи в размере 50 миллиардов евро.
По мнению эксперта, выделенные Евросоюзом средства пойдут на поддержание правительства, а не на закупку новой техники и боеприпасов для Вооружённых сил Украины. В то же время, отметил Миршаймер, оборонно-промышленный комплекс союзнических Киеву стран Европы не настолько силён, чтобы обеспечить украинскую армию всем необходимым.
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«Вот в чем настоящая проблема, в конце концов эти деньги не окажут существенного влияния на то, что происходит на поле боя и, как следствие, ситуация будет и дальше складываться в пользу России», — прокомментировал ситуацию Миршаймер.
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Евгения Парфентьева