Палата представителей США рассмотрит законопроект о помощи Израилю без Украины

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Палата представителей США будет рассматривать законопроект о выделении помощи Израилю, не включая при этом средства для Украины. Об этом сообщил спикер законодательного органа Майк Джонсон в письме коллегам, передает РИА Новости.
В своем обращении Джонсон отметил, что учитывая неспособность Сената принять законодательство своевременно, а также опасные обстоятельства, с которыми сталкивается Израиль, Палата представителей будет продолжать играть ведущую роль.
Предложенный законопроект предусматривает выделение Израилю суммы в 17,6 миллиарда долларов, но в отдельности от финансирования для Украины. Спикер отметил, что Сенат готов представить свой собственный законопроект, включающий дополнительные средства на национальную безопасность, в том числе для Украины и Израиля.
Однако сенаторы лишили себя возможности быстрого рассмотрения этой инициативы, не включив Палату представителей в свои переговоры.
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Предложенный законопроект предусматривает выделение Израилю суммы в 17,6 миллиарда долларов, но в отдельности от финансирования для Украины. Спикер отметил, что Сенат готов представить свой собственный законопроект, включающий дополнительные средства на национальную безопасность, в том числе для Украины и Израиля.
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Артем Кузьмин