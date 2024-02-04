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Палата представителей США рассмотрит законопроект о помощи Израилю без Украины

Джонсон: палата представителей США рассмотрит проект помощи Израилю без Украины
04 февраля 2024, 00:57
Фото: iStock/lucky-photographer

Фото: iStock/lucky-photographer

Палата представителей США будет рассматривать законопроект о выделении помощи Израилю, не включая при этом средства для Украины. Об этом сообщил спикер законодательного органа Майк Джонсон в письме коллегам, передает РИА Новости.
В своем обращении Джонсон отметил, что учитывая неспособность Сената принять законодательство своевременно, а также опасные обстоятельства, с которыми сталкивается Израиль, Палата представителей будет продолжать играть ведущую роль.

Предложенный законопроект предусматривает выделение Израилю суммы в 17,6 миллиарда долларов, но в отдельности от финансирования для Украины. Спикер отметил, что Сенат готов представить свой собственный законопроект, включающий дополнительные средства на национальную безопасность, в том числе для Украины и Израиля.


Однако сенаторы лишили себя возможности быстрого рассмотрения этой инициативы, не включив Палату представителей в свои переговоры.

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Число погибших при ударе по пекарне в Лисичанске выросло до 11 человек
Число погибших при ударе по ВСУ по пекарне в Лисичанске выросло до 11 человек
03 февраля 2024, 23:22

Фото: МЧС России

Число жертв удара по пекарне в Лисичанске Луганской народной республики (ЛНР) увеличилось до 11 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«На данный момент десять человек были спасены и переданы медикам сотрудниками МЧС России. К сожалению, 11 человек погибли», — подчеркнули в ведомстве.
Вечером 3 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по пекарне в Лисичанске. По словам представителя Следственного комитета России, здание было атаковано, вероятно, из реактивной системы залпового огня HIMARS, переданной украинским военным со стороны Запада.

Военная комендатура ЛНР уточнила, что под завалами может находиться около 40 человек, и разбор обломков будет продолжаться в течение ночи.

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#удар
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Число погибших при обстреле в Лисичанске ЛНР возросло до девяти
03 февраля 2024, 21:46

Фото: РИА Новости/Максим Захаров

Количество погибших при обстреле Лисичанска в ЛНР в субботу, 3 февраля, увеличилось до девяти. Об этом пишет РИА Новости.
«По последним данным погибших — девять», — цитирует агентство слова собеседника в региональной военной комендатуре.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник ранее сообщил, что ВС Украины 3 февраля обстрелом разрушили пекарню в ЛНР. По данным военной комендатуры, под завалами могут находиться около 40 человек.

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#обстрел
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Шестерых пострадавших извлекли из-под завалов пекарни в Лисичанске
Из-под завалов в Лисичанске извлекли пятерых погибших, шестерых спасли
03 февраля 2024, 19:46

Фото: iStock/Dmitriy Prokofev

Из-под завалов пекарни в Лисичанске в ЛНР извлекли пятерых погибших и шестерых пострадавших мирных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
В беседе с РИА Новости представитель ведомства подчеркнул, что пожарно-спасательные подразделения МЧС извлекли тела пяти погибших, шестерых человек удалось спасти.

В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ нанесли удар по пекарне в Лисичанске. Под завалами могут находится несколько десятков человек. Он отметил, что ВСУ намеренно нанесли удар по этому объекту, зная, что в выходной день жители приходят в пекарню, в которой организована выдача хлеба.

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#пострадавшие
#погибшие
#всу
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Солдат ВС РФ помог отбить занятое ВСУ село, спрятавшись на чердаке дома
03 февраля 2024, 19:32

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Командир батареи самоходных гаубиц 2С3 «Акация» Николай Никонов спрятался на чердаке дома в селе Попасное, занятом ВСУ, чем помог российским военным отбить населённый пункт. Об этом в Telegram-канале сообщило Минобороны РФ.
Военный рассказал, что ВСУ использовали средства радиоэлектронной борьбы, поэтому российские военные не могли запустить беспилотники для разведки территории.

Однако необходимо было поразить цель, для чего Никонов подобрался к противнику на расстоянии 100 метров и корректировал огонь гаубиц, используя бинокль и радиостанцию.

Он рассказал, что залез на чердак деревенского дома в Попасном под Луганском, откуда корректировал огонь и наблюдал за позициями украинских военных. При этом они узнали о его местоположении и начали обстреливать дом миномётами.

В результате, военного с тяжёлым ранением эвакуировали, а российские войска зашли на территорию и отбили село.

За такой поступок Никонова наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

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#спецоперация
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Два человека погибли при обстреле ВСУ пекарни в Лисичанске
Комендатура ЛНР: два человека погибли при обстреле ВСУ пекарни в Лисичанске
03 февраля 2024, 18:40

Фото: iStock/gorodenkoff

В результате удара ВСУ по пекарне в Лисичанске погибли двое мирных жителей. Об этом РИА Новости сообщили в Военной комендатуре ЛНР.
Ранее глава региона Леонид Пасечник в своём Telegram-канале сообщал, что ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, в результате чего здание было разрушено. В ведомстве добавили, что в настоящее время под завалами могут находится около 40 человек.

В военной комендатуре региона сообщили, что двое человек погибли, ещё шестеро с ранениями экстренно доставлены в больницу.

На месте происшествия в данный момент работают специалисты МЧС и военной комендатуры ЛНР. С помощью спецтехники они пытаются достать людей из-под завалов.

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#лнр
#обстрел
#всу
#погибшие
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До 40 человек могут находится под завалами пекарни в Лисичанске
03 февраля 2024, 18:27

Фото: iStock/RamonCast

Под завалами обстрелянной ВСУ пекарни в Лисичанске могут находиться около 40 мирных жителей. Об этом РИА Новости сообщили в Военной комендатуре ЛНР.
Ранее глава региона Леонид Пасечник в своём Telegram-канале сообщил, что украинскими военными был нанесён удар по пекарне, в результате чего здание было сильно разрушено. В выходной день в пекарню пришло большое количество местных жителей, поскольку в ней организована выпечка хлеба.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты МЧС и Военной комендатуры. С помощью спецтехники они пытаются вытащить пострадавших из-под завалов.

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#лнр
#всу
#обстрел
#жители
#пострадавшие
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ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами находятся люди
Пасечник сообщил, что ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске
03 февраля 2024, 18:15

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами могут находиться десятки человек. Об этом в своём Telegram-канале написал глава ЛНР Леонид Пасечник.
Он написал, что под завалами пекарни может находиться несколько десятков человек, трёх пострадавших экстренно доставили в больницу.

По его словам, украинское командование зная, что в выходной день жители населённого пункта ходят в пекарню, где организована выпечка хлеба, специально приказало нанесли по ней удар.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и военной комендатуры.

Пасечник добавил, что с помощью спецтехники специалисты пытаются достать пострадавших.

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#всу
#лнр
#обстрел
#жители
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На Украине хотят призывать заключённых в ВСУ
Депутат Рады: заключённых призовут в ВСУ по альтернативному закону о мобилизации
03 февраля 2024, 18:00

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* рассказал о работе над законопроектом о мобилизации, по которому будет предусмотрен призыв заключённых в ряды ВСУ. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что будет чётко прописан порядок призыва заключённых.

По словам Гончаренко*, украинская армия нуждается в замене военнослужащих, поэтому мобилизация заключённых позволит решить этот вопрос.

Ранее жительница Киевской области рассказала, что на Украине всё чаще начали происходить ночные рейды в поисках подлежащих мобилизации граждан.

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*внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
#украина
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Минобороны: ВС РФ за неделю нанесли 37 ударов по военной инфраструктуре Украины
03 февраля 2024, 15:57

Фото: istockphoto/aapsky

За последнюю неделю российские военные нанесли 37 комбинированных ударов по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса, складам, арсеналам и аэродромной инфраструктуре на территории Украины.
По сообщению пресс-службы министерства обороны РФ, атаки производились с использованием высокоточного оружия, а также беспилотных летательных аппаратов. Все обозначенные цели были поражены, уточнили в оборонном ведомстве.

Кроме того, в период с 27 января по 3 февраля удары также наносились по базам хранения горючего, пунктам дислокации подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ), вооружённых формирований украинских националистов и иностранных наёмников, сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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