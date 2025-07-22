Стало известно, почему МИД Польши призвал поляков покинуть Россию
Депутат Журова: призыв МИД Польши покинуть Россию нужен, чтобы посеять панику
МИД Польши призвал поляков покинуть территорию России, чтобы посеять панику. Такое мнение высказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
Напомним, 22 июля МИД Польши призвал своих граждан покинуть Россию.
«Первая и самая банальная причина — безопасность. Я не исключаю, что в МИД Польши действительно обеспокоены, что российские аэропорты часто закрываются из-за налетов БПЛА, и непонятно, что может еще произойти. Так что они призвали поляков покинуть территорию России из соображений безопасности», — сказала Журова «Газете.Ru».
Кроме того, по словам депутата, еще одной причиной может являться желание посеять панику среди россиян, а также напугать поляков угрозой со стороны РФ ради оправдания необходимости платить 5% от ВВП страны в НАТО.
В свою очередь политолог Иван Мезюхо в беседе с RT отметил, что за призывами покинуть Россию скрывается обычная русофобия и антироссийская политика Польши.
«Понятно, что Варшава нашла повод для этой рекомендации сокращения диппредставительства в России, и она заявляет о меньших, чем ранее, возможностях по предоставлению консульских услуг», — сказал Мезюхо.