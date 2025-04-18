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Стало известно, почему Россия хочет снизить объем параллельного импорта

Эксперт Долгова: РФ снизит параллельный импорт для поддержки своего производства
Фото: iStock/AvigatorPhotographer

Фото: iStock/AvigatorPhotographer

Минпромторг РФ намерен снизить объем товаров, поступающих параллельным импортом, чтобы поддержать отечественное производство. Об этом заявила доцент Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.
«Во многих сферах по ряду продуктов мы достигли того уровня, когда отечественное производство насыщает рынок и удовлетворяет большую часть спроса. <…> Если мы считаем, что ввезенный товар мешает отечественным производителям, то мы можем задействовать другие инструменты в рамках регулирования внешней торговли — пошлины, квоты», — поделилась финансист в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович рассказал, зачем шведская компания IKEA решила зарегистрировать свой товарный знак в России. В разговоре с RT эксперт отметил, что это хороший и позитивный сигнал, однако не стоит рассматривать его как что-то фундаментальное, указывающее на мотивацию вернуться в РФ.
«У них позиция, — у таких достаточно мощных инвестиционных организаций: «Мы вернемся только после налаживания геополитической ситуации». Конечно, сложно в условиях санкций возвращаться. То есть, когда будет налажена геополитическая ситуация, когда будут снижены основные санкции, IKEA наверняка вернется», — пояснил экономист.
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Депутат ГД Журова раскритиковала резолюцию ООН с обвинениями в адрес России
18 апреля 2025, 18:26

Фото: istockphoto/OlyaSolodenko

Любые обвинения в адрес России в ООН либо на любых других международных площадках являются неприемлемыми. Об этом заявила депутат Государственной думы РФ Светлана Журова.
Своё мнение парламентарий высказала в разговоре с корреспондентом издания «Лента.ру». Она также прокомментировала тот факт, что резолюцию, в которой Россия называлась агрессором, подписали Армения, Грузия и Словакия. Журова предположила, что, помимо осуждения России, в документе содержалось много пунктов, которые были выгодны указанным странам. Отсюда и их поддержка резолюции «Сотрудничество между ООН и Советом Европы».

«Любые обвинения в адрес России на этих площадках (...) для меня неприемлемы. (…) Видимо, так сделали, что там много важных для этих стран моментов, но кто-то внес поправку, чтобы завуалированно сделать, что еще и Россия — агрессор. Скорее всего, там было много пунктов, которые эти страны поддерживают», — пояснила депутат.

Ранее стало известно, что Армения, Грузия и Словакия поддержали эту резолюцию, предполагающей укрепление сотрудничества между ООН и Советом Европы. Всего в поддержку принятия документа выступили 105 стран. Против проголосовали девять стран, включая США.

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Экономист назвал неожиданное последствие торговой войны США и Китая
Экономист Остапкович допустил союз ЕС и Китая из-за торговой войны с США
18 апреля 2025, 17:28

Фото: iStock/Rawf8

Директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович допустил создание экономического союза Евросоюза и Китая из-за торговой войны с США. Также он прокомментировал сообщение о том, что общие расходы ЕС за-за американских тарифов в период с 2025 по 2028 год могут достигнуть €1,1 трлн.
«€1 трлн — это в общем приличная сумма. Но, если Трамп будет действовать столь прямолинейно и продолжать накладывать такие пошлины, потери Европы окажутся гораздо больше. <…> Мне кажется, что со стороны Трампа это пока больше риторика. В конце концов они сядут за стол, посмотрят друг другу в глаза и свернут все эти ненужные войны», — поделился экономист в беседе с «Известиями».
В свою очередь декан Финансового университета при Правительстве РФ Павел Селезнев рассказал, что Индия начала переманивать к себе американские компании, которые покидают китайский рынок из-за торговой войны. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт отметил, что бизнес и этика не имеют между собой ничего общего, особенно учитывая то, что Индия и Китай конкурируют друг с другом.
«Когда против нас ввели санкции, первые, кто на этом стали зарабатывать — наши индийские друзья, получая свою маржу с перепродажи. Поэтому рассчитывать, что сейчас они будут руководствоваться нормами морали, не стоит. <…> Для Индии это нормальная история, при том, что они понимают, что у них преференциальный режим от Трампа, они открыто будут им пользоваться», — добавил Селезнев.
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Золотые годы после Белого дома: Как экс-президенты США живут на пенсии, получают миллионы и пользуются привилегиями
18 апреля 2025, 16:49

Джо Байден (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Бывшие президенты США имеют ряд привилегий и источников дохода, которые обеспечивают им финансовую стабильность после завершения политической карьеры. В числе этих источников — гонорары за лекции и участие в торжественных мероприятиях.
В материале «Радио 1» мы рассмотрим, как зарабатывают бывшие президенты, и приведем примеры некоторых из них.

Привилегии экс-президентов США

Пенсия

Бывшие президенты получают пожизненную пенсию в размере 219 000 долларов в год (около 18 000 долларов в месяц).

Обеспечение личной безопасности

Секретные службы США обеспечивают безопасность экс-президента и его семьи, включая детей до 16 лет. Это обходится примерно в 1,5 миллиона долларов в год.

Помощь в самореализации

Администрация общих служб (GSA) помогает экс-президентам открыть и обставить офис, нанять помощников и советников. В течение первых 30 месяцев на зарплаты сотрудников выделяется 150 000 долларов в год, затем сумма сокращается до 96 000 долларов.

Компенсация деловых поездок

Бывшие президенты могут получать до 1 миллиона долларов в год на деловые поездки для себя и двух своих подчиненных.

Президентский таунхаус в Вашингтоне

Экс-президенты могут пользоваться пятиэтажным зданием, принадлежащим правительству, при посещении столицы.

Медицинское обслуживание

Бывшие президенты имеют доступ к медицинскому обслуживанию в военных госпиталях по фиксированной цене.

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Гонорары за выступления

После завершения срока многие экс-президенты начинают зарабатывать на лекциях и участии в мероприятиях:

  • Джо Байден запросил гонорар в 300 тысяч долларов за выход на сцену;
  • Барак Обама не соглашается выступать менее чем за 400 тысяч долларов;
  • Джордж Буш-младший берет от 100 до 175 тысяч долларов, но выступает чаще — за 10 лет после ухода в отставку он принял участие в более чем 200 мероприятиях;
  • Билл Клинтон в первые годы после выхода в отставку соглашался выступать за 100 тысяч долларов, но затем его гонорары возросли до 750 тысяч долларов за одно выступление в 2011 году;
  • Рональд Рейган установил рекорд гонорара — миллион долларов за одно выступление в Японии в 1989 году.

Таким образом, экс-президенты США имеют разнообразные привилегии и источники дохода, включая значительные гонорары за выступления.

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Зеленский ввёл санкции против SHAMAN, Куклачёва, Цискаридзе и других российских деятелей культуры
Зеленский ввёл санкции против Куклачёва и других российских деятелей культуры
18 апреля 2025, 14:58

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский ввёл санкции в отношении 20 российских деятелей культуры и спорта. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что в киевский санкционный список попали певцы Ярослав Дронов (SHAMAN), Александр Розенбаум и Гарик Сукачёв, артист балета Николай Цискаридзе, актриса Ирина Апексимова, режиссёр Егор Кончаловский, фехтовальщица Софья Великая, дрессировщик Юрий Куклачёв и другие.

По украинскому законодательству, санкции включают в себя блокирование активов на Украине для попавших под ограничения, аннулирование лицензий, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений и лишение всех украинских государственных наград.

Санкционные ограничения в отношении российских деятелей культуры и спорта введены сроком на 10 лет.

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Уиткофф обсуждал с Путиным территориальный вопрос
WSJ: Уиткофф и Путин обсуждали конфликт на Украине, в том числе вопрос территорий
18 апреля 2025, 13:01

Владимир Путин и Стивен Уиткофф (Фото: kremlin.ru)

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил в интервью Wall Street Journal, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге обсуждался вопрос территорий в контексте урегулирования украинского конфликта.
По словам Уиткоффа, Россия сможет сохранить за собой некоторые регионы. Он также отметил, что Киеву могут быть не так важны регионы, где большая часть населения говорит на русском языке.

Напомним, что встреча Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом состоялась 11 апреля и продлилась около четырёх с половиной часов. Как рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, обсуждалась главным образом ситуация вокруг Украины, также поднимались темы политического и экономического характера.

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