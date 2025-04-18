Стало известно, почему Россия хочет снизить объем параллельного импорта

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Минпромторг РФ намерен снизить объем товаров, поступающих параллельным импортом, чтобы поддержать отечественное производство. Об этом заявила доцент Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.
«Во многих сферах по ряду продуктов мы достигли того уровня, когда отечественное производство насыщает рынок и удовлетворяет большую часть спроса. <…> Если мы считаем, что ввезенный товар мешает отечественным производителям, то мы можем задействовать другие инструменты в рамках регулирования внешней торговли — пошлины, квоты», — поделилась финансист в беседе с Общественной Службой Новостей.В то же время директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович рассказал, зачем шведская компания IKEA решила зарегистрировать свой товарный знак в России. В разговоре с RT эксперт отметил, что это хороший и позитивный сигнал, однако не стоит рассматривать его как что-то фундаментальное, указывающее на мотивацию вернуться в РФ.
«У них позиция, — у таких достаточно мощных инвестиционных организаций: «Мы вернемся только после налаживания геополитической ситуации». Конечно, сложно в условиях санкций возвращаться. То есть, когда будет налажена геополитическая ситуация, когда будут снижены основные санкции, IKEA наверняка вернется», — пояснил экономист.Читайте также:
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