Стало известно, почему США не разрешают Киеву бить ATACMS по РФ

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США не дают разрешение Украине бить ATACMS по территории России из-за опасений эскалации. Об этом сообщила замспикера Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.
Она отметила, что Россия еще не отвечала на пересечение «красных линий», однако нет никаких гарантий, что этого не произойдет впредь.
По ее словам, чтобы добиться возвращения территорий Украине, не обязательно наносить удары по территории России. Сингх также добавила, что США обеспокоены эскалацией конфликта.
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«Мы считаем, что лучший способ, как они могут быть эффективными на поле боя, — это объединить эти возможности вместе и продолжать отбрасывать российские силы, чтобы вернуть свою суверенную территорию», — заявила Сингх.
По ее словам, чтобы добиться возвращения территорий Украине, не обязательно наносить удары по территории России. Сингх также добавила, что США обеспокоены эскалацией конфликта.
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Элина Позднякова