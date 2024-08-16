ПВО отразила удар 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту

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Украинские войска минувшей ночью попытались атаковать Крымский мост ракетами ATACMS производства США. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Отмечается, что средствами ПВО был отражён массированный удар двенадцатью оперативно-тактическими ракетами ATACMS по Крымскому мосту. В результате работы российской боевой техники удалось уничтожить все летящие в сторону полуострова ракеты.
Ночью сообщалось, что с 03:15 мск движение по мосту было перекрыто на четыре часа. За это время на подъездах собралось порядка двух тысяч автомобилей.
Также в оборонном ведомстве сообщили, что ночью, утром и днём 16 августа российские военные уничтожили в общей сложности десять морских дронов ВСУ, двигавшихся в сторону Крыма.
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Ночью сообщалось, что с 03:15 мск движение по мосту было перекрыто на четыре часа. За это время на подъездах собралось порядка двух тысяч автомобилей.
Также в оборонном ведомстве сообщили, что ночью, утром и днём 16 августа российские военные уничтожили в общей сложности десять морских дронов ВСУ, двигавшихся в сторону Крыма.
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Анастасия Чинкова