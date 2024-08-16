ВС РФ уничтожили две установки HIMARS в Сумской области

Фото: iStock/Olena Bartienieva
Две украинские установки системы реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, по предварительным данным, уничтожили в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.
Отмечается, что российские войска нанесли ракетный удар по позиции расположения машины в районе населённого пункта Мирополье в украинской Сумской области.
В результате удара, предварительно, были уничтожены две установки РСЗО.
Также украинские СМИ пишут о серии взрывов, прогремевших на фоне воздушной тревоги в районе города Сумы.
Ранее сообщалось, что Минобороны Канады позволило ВСУ использовать поставленное канадское оружие на территории России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Российский военный сжёг украинскую БМП прямо под носом у бойцов ВСУ
Пентагон заявил, что США беспокоит угроза эскалации конфликта из-за действий ВСУ
Российские военные выбили ВСУ из села Снагость под Курском
В результате удара, предварительно, были уничтожены две установки РСЗО.
Также украинские СМИ пишут о серии взрывов, прогремевших на фоне воздушной тревоги в районе города Сумы.
Ранее сообщалось, что Минобороны Канады позволило ВСУ использовать поставленное канадское оружие на территории России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Российский военный сжёг украинскую БМП прямо под носом у бойцов ВСУ
Пентагон заявил, что США беспокоит угроза эскалации конфликта из-за действий ВСУ
Российские военные выбили ВСУ из села Снагость под Курском
Анастасия Чинкова