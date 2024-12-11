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Стало известно, почему в Польше возмутились названием гранатометов из Швеции

Неменский: гранатометы «Карл Густав» возмутили поляков из-за Шведского потопа
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Шведские гранатометы «Карл Густав» возмутили поляков из-за того, что были названы в честь короля Карла Густава, при котором в XVII веке произошло вторжение в Речь Посполитую, именующееся Шведским потопом. Об этом заявил ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский. По его словам, память о событиях тех лет до сих болезненна в Польше.
«Действительно, для Польши закупка оружия, носящего такое название, факт неприятный, потому что память о Шведском потопе тех лет до сих пор довольно болезненно воспринимается в Польше», — поделился эксперт в беседе с RT.
Тем временем еще одна необычная история, связанная с оружием и историческими событиями произошла в Кузбассе. Там, как сообщает «Сiбдепо», пожилой дедушка добровольно сдал росгвардейцам 120-летний «Винчестер», которым пользовались ковбои на Диком Западе.


«По предварительной информации, предмет, принесенный мужчиной, может оказаться винтовкой образца 1906 года. Хотя оружие сильно пострадало от коррозии, в настоящий момент проводится проверка, по итогам которой пенсионеру может быть выплачено денежное вознаграждение в размере до 10 000 рублей», — приводят в издании заявление ведомства.
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Глава Минобороны Польши предложил переименовать шведские гранатомёты
11 декабря 2024, 18:07

Фото: istockphoto/dzika_mrowka

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил недовольство названием гранатомётов шведского производства, которое закупает страна. Он также предложил рассмотреть возможность их переименования.
В марте нынешнего года Агентство по вооружениям Польши договорилось со шведским концерном Saab о закупке нескольких тысяч противотанковых гранатометов Carl-Gustaf M4 и боеприпасов к ним. Стоимость контракта около полутора миллиардов долларов.

«Мы покупаем вооружение у Швеции и Норвегии. Очень хорошего качества гранатометы. Единственное, что мне в них не нравится, — это название, потому что это гранатометы «Карл Густав». Тот самый Карл Густав», — сказал глава польского министерства обороны в эфире радиостанции TokFM.

Косиняк-Камыш также предложил переименовать эти гранатомёты в честь какого-либо другого короля из династии Ваза, «более близкого Польше».

Справка: король Швеции Карл Густав X в 1655 году начал Северную войну, в ходе которой его войска неоднократно брали штурмом Варшаву. Конфликт продолжался пять лет и привёл к значительному ослаблению Речи Посполитой.

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#польша
#швеция
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Зеленский: признание территорий российскими станет причиной раскола Украины
11 декабря 2024, 18:07

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Киев на законодательном уровне не может признать потерянные территории российскими, так как такое решение приведёт к расколу украинского общества, сообщил Владимир Зеленский.
Он уточнил, что подобные вопросы придётся решать дипломатическим путём.
«Если у нас меньше (оружия и артиллерии — прим. ред.), чем мы просили, конечно, некоторые вопросы придётся решать дипломатически, но на уровне закона мы не собираемся признавать их (территории — прим. ред.) российскими», – заявил Зеленский в интервью американскому телеканалу CBN News.
Он добавил, что избранный президент США Дональд Трамп (вступит в должность 20 января) хочет быстро завершить конфликт на Украине. По мнению Зеленского, это должно случиться как можно скорее, потому что ВСУ (Вооружённые Силы Украины) каждый день несут потери.

В ноябре в интервью телеканалу Fox News Владимир Зеленский признал невозможность для Украины вернуть Крым военным путём и вернуться к границам 1991 года, отметив, что у Киева нет для этого сил. При этом он добавил, что хотел бы вернуть Крым в состав Украины "дипломатическим путём".

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#конфликт
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#интервью
#владимир зеленский
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#украина
#сво
#россия
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Кабмин России не дал ответ на просьбу разморозить помощь Абхазии
11 декабря 2024, 17:07

Фото: iStock/ Anastasiia_Guseva

Кабмин Российской Федерации к настоящему моменту не ответил на просьбу абхазского правительства о разморозке финансовой поддержки, сообщило агентство РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу кабинета министров Абхазии.
«Мы не получили ответ из правительства России на письмо, которое направили на имя Михаила Мишустина 9 декабря с просьбой о возобновлении софинансирования зарплат бюджетникам», — обратили внимание представители правительства Абхазии.

4 декабря исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Бганба провел совещание с членами правительства республики. Во время заседания он объявил о чрезвычайной ситуации в сфере энергетики и не предположил, что в результате этого в Абхазии придется ввести режим ЧС.

Ранее сообщалось, что из-за аварийной остановки Ингурской гидроэлектростанции вся Абхазия осталась без электроэнергии. Причина остановки — критическое снижение уровня воды в водохранилище и недостаточный приток воды, что вынудило энергетиков принять экстренные меры.

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#абхазия
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Тихановская рассказала, кто может свергнуть Лукашенко
Тихановская заявила о возможности силового свержения Лукашенко силами ВСУ
11 декабря 2024, 16:15

Светлана Тихановская (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)

«Полк имени Калиновского» в составе Вооружённых сил Украины может активно способствовать силовому свержению Александра Лукашенко. Об этом заявила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.
В интервью «Европейской правде» она заявила, что именно бойцы этого подразделения «освободят Белоруссию». По её словам, силовое свержение действующего президента возможно руками этого добровольческого формирования в составе ВСУ.

«Хотелось бы, чтобы все произошло мирно, но кто знает, как оно будет», — сказала политик.

Тихановская утверждает, что многие жители республики якобы с уважением относятся к этому подразделению. Бывший кандидат на пост президента Белоруссии также добавила, что оппозиция должна быть готова к любому сценарию, в том числе силовому.

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#белоруссия
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Участник программы «Время героев» стал замминистра Мининвеста Подмосковья
11 декабря 2024, 16:01

Фото: пресс-служба программы «Время героев»

Участник президентской программы «Время героев» Кирилл Лосунчуков занял должность замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области, успехов на новом поприще ему пожелал губернатор региона Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
«Участники программы «Время героев» — это люди с мощным опытом командования, на фронте от скорости и точности принятия решений зависят жизни. С Кириллом Сергеевичем мы впервые встречались в июне, обсуждали направления, которые ему были интересны. Затем он проходил стажировку в нашем Мининвесте, где себя отлично показал. (…) Мы заинтересованы в сильных кадрах. А потому желаю Кириллу успехов, он всегда может рассчитывать на поддержку нашей команды», — сказал Андрей Воробьёв.
Кирилл Лосунчуков в 2012 году закончил Рязанское высшее Воздушно-десантное командное училище. С 2020 года служил заместителем командира отряда специального назначения отдельной бригады спецназа. Имеет военные награды.

К инициированной президентом России Владимиром Путиным программе «Время героев» Кирилл Лосунчуков присоединился в мае текущего года. Помимо него, из участников первого потока программы назначения получили уже 14 человек.

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#подмосковье
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Песков: В ближайшее время встреча Путина и Орбана не планируется
11 декабря 2024, 15:55

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

В ближайшее время встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Виктора Орбана не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор между Путиным и Орбаном. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, уделив особое внимание последним событиям в Сирии, а также украинскую проблематику и вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в частности, продвижение взаимовыгодных проектов в области энергетики.

Пресс-секретарь президента также сообщил, что глава венгерского правительства в ходе телефонного разговора не передавал российскому президенту никаких посланий от избранного главы Белого дома Дональда Трампа.

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Вся Абхазия осталась без света из-за остановки Ингурской ГЭС
11 декабря 2024, 15:54

Фото: istock/saiko3p

В результате аварийной остановки Ингурской гидроэлектростанции вся Абхазия осталась без электроэнергии. Об этом информирует РИА Новости.
Причиной остановки стало критическое снижение уровня воды в водохранилище и недостаточный приток воды, что вынудило энергетиков принять экстренные меры.

В компании «Черноморэнерго» сообщили о подготовке нового графика подачи электроэнергии, который призван обеспечить стабильное энергоснабжение в условиях текущей ситуации.

Согласно новым правилам, в дневное время электричество будет подаваться два раза по одному часу 24 минуты. Ночной режим энергосбережения останется без изменений — с 21:00 до 07:00.

Энергетики призывают жителей республики с пониманием отнестись к временным неудобствам и соблюдать режим потребления электроэнергии. В компании уверяют, что при улучшении условий подачи воды в водохранилище они будут стремиться к восстановлению нормального энергоснабжения.

Абхазия обратилась к РФ с просьбой о возобновлении социальных выплат. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#водохранилище
#электричество
#режим
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Макрон предложил Иванишвили помощь в урегулировании ситуации в Грузии
11 декабря 2024, 15:32

Фото: istockphoto/Anastasiia_Guseva

Президент Франции Эммануэль Макрон провёл телефонный разговор с основателем и почётным председателем правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзиной Иванишвили. В ходе беседы французский лидер выразил готовность оказать помощь в разрешении кризиса.
Об этом сообщили в пресс-службе партии. Отмечается, что Макрон выразил сожаление по поводу сложившегося положения и выразил готовность помочь в «разгрузке» ситуации. Иванишвили поблагодарил собеседника за инициативу и выразил одобрение идее совместных усилий по стабилизации обстановки.

Телефонный разговор продолжался один час и состоялся он по инициативе французской стороны, уточнили в пресс-службе «Грузинской мечты». Иванишвили и Макрон договорились на днях провести ещё одну беседу и оценить достигнутый прогресс, сказано в сообщении.

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#телефон
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Матвиенко: Минцифрам нужно быть настойчивее для решения проблем «Почты России»
11 декабря 2024, 15:20

Валентина Матвиенко (Фото: kremlin.ru)

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала работу главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева. Она убеждена, что поиск решения по стратегии развития «Почты России» весьма затянулся, и для решения ее проблем необходимо больше настойчивости, проинформировало агентство ТАСС.
Валентина Матвиенко отметила, в Минцифрах должны принять меры в срочном порядке или «вопрос будет поставлен по-другому».

«Неоднократно тема поднималась в правительстве, обсуждалась в правительстве, но решений не принято. Тема затянулась до такого состояния, что она уже дальше не терпима. Главное качество любого руководителя — уметь принимать решения, не забалтывать, не затягивать, не искать объяснения, почему этого нельзя сделать. К сожалению, вы как министр, отвечающий за почту, такого решения так и не приняли», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Совет Федерации поставил перед ведомством важный вопрос — разобраться в финансово-экономической модели почтового оператора и разработать стратегию, позволяющую нормально функционировать и выполнять свои обязательства. Одна из задач — не позволить закрыться почтовым отделениям в отдаленных районах и в сельской местности. К настоящему моменту вопрос решить не удалось.

Спикер Совета Федерации уточнила, что за каждую проблему ответственен конкретный человек и в этом случае, она считает, что «это министр цифрового развития».

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#валентина матвиенко
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#минцифры
#почта россии
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