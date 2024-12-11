Стало известно, почему в Польше возмутились названием гранатометов из Швеции

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Шведские гранатометы «Карл Густав» возмутили поляков из-за того, что были названы в честь короля Карла Густава, при котором в XVII веке произошло вторжение в Речь Посполитую, именующееся Шведским потопом. Об этом заявил ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский. По его словам, память о событиях тех лет до сих болезненна в Польше.
«Действительно, для Польши закупка оружия, носящего такое название, факт неприятный, потому что память о Шведском потопе тех лет до сих пор довольно болезненно воспринимается в Польше», — поделился эксперт в беседе с RT.Тем временем еще одна необычная история, связанная с оружием и историческими событиями произошла в Кузбассе. Там, как сообщает «Сiбдепо», пожилой дедушка добровольно сдал росгвардейцам 120-летний «Винчестер», которым пользовались ковбои на Диком Западе.
«По предварительной информации, предмет, принесенный мужчиной, может оказаться винтовкой образца 1906 года. Хотя оружие сильно пострадало от коррозии, в настоящий момент проводится проверка, по итогам которой пенсионеру может быть выплачено денежное вознаграждение в размере до 10 000 рублей», — приводят в издании заявление ведомства.Читайте также:
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