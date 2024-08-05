Стало известно расположения переданных Украине истребителей F-16

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Истребители F-16, переданные Украине, базируются на аэродроме Лиманское в Одессе, на границе с Румынией, передает Telegram-канал Condottiero.
По данным канала, 4 августа британский военный самолет Airbus A330 Stratotanker приземлился в румынском Констанце, чтобы дозаправить F-16, направляющиеся в Лиманское с авиабазы НАТО в Румынии.
Отмечается, что четыре истребителя F-16 были доставлены в аэропорт 1 августа для участия в церемонии, на которой присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Взлетно-посадочные полосы аэропорта недавно были специально отремонтированы для приема этих самолетов. Одновременно с этим в аэропорт были направлены зенитный комплекс Patriot и две системы IRIS-T для защиты воздушного пространства.
Ранее в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил прибытие в страну первой партии истребителей американского производства от стран-союзниц НАТО.
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Отмечается, что четыре истребителя F-16 были доставлены в аэропорт 1 августа для участия в церемонии, на которой присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Взлетно-посадочные полосы аэропорта недавно были специально отремонтированы для приема этих самолетов. Одновременно с этим в аэропорт были направлены зенитный комплекс Patriot и две системы IRIS-T для защиты воздушного пространства.
Ранее в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил прибытие в страну первой партии истребителей американского производства от стран-союзниц НАТО.
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Александр Климов