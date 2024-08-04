В России оценили влияние поставок F-16 Украине на обстановку в зоне СВО

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Переданные Украине американские истребители F-16 не изменят ситуацию на фронте в пользу Киева. В таким заявлением в беседе с «Лентой.ру» выступил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.
Он подчеркнул, что в первую очередь недостаточного того количества самолётов, которые прибыли в Киев. Точное число не известно, но предполагается, что их от 10 до 20 единиц. Такое количество не способно кардинально изменить ситуацию на фронте.
Глазунов добавил, что фронт тянется от Харьковской области до Чёрного моря, поэтому здесь 15 и даже 20 истребителей недостаточно. В связи с этим, Украине не добиться превосходства в воздухе.
Кроме того, у России имеются мощные системы ПВО, которые способны сбивать эти самолёты. Также ВС РФ могут наносить удары по аэродромам, на которых они базируются.
Президент Украины Владимир Зеленский 4 августа официально подтвердил прибытие в страну первой партии истребителей F-16, переданных странами НАТО.
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Глазунов добавил, что фронт тянется от Харьковской области до Чёрного моря, поэтому здесь 15 и даже 20 истребителей недостаточно. В связи с этим, Украине не добиться превосходства в воздухе.
Кроме того, у России имеются мощные системы ПВО, которые способны сбивать эти самолёты. Также ВС РФ могут наносить удары по аэродромам, на которых они базируются.
Президент Украины Владимир Зеленский 4 августа официально подтвердил прибытие в страну первой партии истребителей F-16, переданных странами НАТО.
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Анастасия Чинкова