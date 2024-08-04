Стало известно, какими ракетами оснащены первые украинские истребители F-16

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Первые украинские истребители F-16 оснастили ракетами класса «воздух-воздух» малой и средней дальности. На это вооружение указывает Telegram-канал «Военный осведомитель».
Отмечается, что поставленные Киеву странами НАТО истребители были оснащены ракетами AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder и подвесными баками для топлива.
Предполагается, что украинские войска будут использовать эти самолёты для оказания противодействия беспилотникам и крылатым ракетам.
Ранее в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил прибытие в страну первой партии истребителей американского производства от стран-союзниц НАТО.
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Предполагается, что украинские войска будут использовать эти самолёты для оказания противодействия беспилотникам и крылатым ракетам.
Ранее в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил прибытие в страну первой партии истребителей американского производства от стран-союзниц НАТО.
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Анастасия Чинкова