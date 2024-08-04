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Стало известно, какими ракетами оснащены первые украинские истребители F-16

«ВО»: на первых украинских истребителях F-16 установлены ракеты AIM-120 AMRAAM
04 августа 2024, 22:02
Фото: iStock/Maikel de Vaan

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Первые украинские истребители F-16 оснастили ракетами класса «воздух-воздух» малой и средней дальности. На это вооружение указывает Telegram-канал «Военный осведомитель».
Отмечается, что поставленные Киеву странами НАТО истребители были оснащены ракетами AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder и подвесными баками для топлива.

Предполагается, что украинские войска будут использовать эти самолёты для оказания противодействия беспилотникам и крылатым ракетам.



Ранее в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил прибытие в страну первой партии истребителей американского производства от стран-союзниц НАТО.

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#истребитель f-16
#украина
#поставки
#всу
#сво
#ракета
«РВ»: бойцы группировки «Центр» стремительно прорываются к Покровску
04 августа 2024, 21:42

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Бойцы группировки войск «Центр» окружают группировку ВСУ в Желанном, прорываясь к Покровску. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что наступая на Покровском направлении российские военные прорывают оборону украинских войск за Очеретино.

В результате фланговых ударов штурмовикам ВС РФ удалось взять Желанное, атакуя западнее и восточнее населённого пункта, и забирая опорники ВСУ.

Военно-аналитический ресурс DS, работающий на Главное управление разведки Украины, выпустил сообщение о крайне тяжёлом положении армии на данном направлении из-за успешных атак российской группировки «Центр».

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#сво
#военные
#всу
#вс рф
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14 человек пострадали при массированных обстрелах ВСУ в Херсонской области
Алексеенко: 14 человек пострадали при двух массированных обстрелах ВСУ Алешек
04 августа 2024, 21:27

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

В результате украинского обстрела города Алешки в Херсонской области пострадали 14 человек. Об этом в своём Telegram-канале написал глава правительства региона Андрей Алексеенко.
Он подчеркнул, что было совершено два массированных обстрела со стороны Украины. Сначала ВСУ ударили по району центрального рынка, в результате чего пострадали восемь человек.

Затем, после обеда, украинские войска начали прицельно ударять FPV-дронами по многоэтажным домам. Они целились в окна квартир, в которых живут люди.

В итоге в одной из девятиэтажек вспыхнул пожар. Шесть мирных жителей получили осколочные ранения различных степеней тяжести.

Алексеенко указал, что эти удары не были случайными, поскольку рынок и жилые дома нельзя было спутать с иной, в том числе и военной, инфраструктурой.

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#херсонская область
#обстрел
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В России оценили влияние поставок F-16 Украине на обстановку в зоне СВО
Военэксперт Глазунов: F-16 не изменят обстановку на фронте в пользу Украины
04 августа 2024, 20:28

Фото: iStock/vadimmmus

Переданные Украине американские истребители F-16 не изменят ситуацию на фронте в пользу Киева. В таким заявлением в беседе с «Лентой.ру» выступил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.
Он подчеркнул, что в первую очередь недостаточного того количества самолётов, которые прибыли в Киев. Точное число не известно, но предполагается, что их от 10 до 20 единиц. Такое количество не способно кардинально изменить ситуацию на фронте.

Глазунов добавил, что фронт тянется от Харьковской области до Чёрного моря, поэтому здесь 15 и даже 20 истребителей недостаточно. В связи с этим, Украине не добиться превосходства в воздухе.

Кроме того, у России имеются мощные системы ПВО, которые способны сбивать эти самолёты. Также ВС РФ могут наносить удары по аэродромам, на которых они базируются.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 августа официально подтвердил прибытие в страну первой партии истребителей F-16, переданных странами НАТО.

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#украина
#россия
#сво
#истребитель f-16
#всу
#поставки
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«Пусть сам воюет»: Зеленского обвинили в захвате страны и истреблении нации
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский захватил Украину и истребляет нацию
04 августа 2024, 20:12

Президент Украины Владимир Зеленский захватил власть в стране и истребляет украинцев как нацию. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.
Он отметил, что необходимо принять решение о том, чтобы не отдавать украинских мужчин «на эту мясорубку».

После этого Соскин призвал Зеленского и депутатов Верховной рады самим пойти на фронт.

Также эксперт указал на то, что захват власти и истребление украинцев происходит на фоне активных наступательных действий российской армии в зоне СВО. При этом главком ВСУ Александр Сырский ничего не может с этим сделать.

В заключение Соскин указал на то, что 160 тысяч сотрудников полиции, 75 тысяч пограничников и ещё 100 тысяч специалистов ТЦК (аналог военкомата на Украине) сидят и «ничего не делают».

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#владимир зеленский
#украина
#власть
#жители
#сво
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Власти Украины намерены принудительно вывезти из ДНР порядка 750 детей
Глава Донецкой ОВА Филашкин: власти Украины принудительно эвакуируют 744 ребёнка
04 августа 2024, 19:06

Фото: iStock/Irina Tiumentseva

Власти Украины собираются принудительно эвакуировать из двух подконтрольных им районов ДНР ещё порядка 750 детей. Об этом заявил назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в своём Telegram-канале.
Отмечается, что было принято решение принудительно эвакуировать детей вместе с их родителями или другими законными представителями. Планируется перевезти в безопасные регионы страны 744 ребёнка с членами их семей.

Глава администрации указал 13 населённых пунктов, из которых эвакуируют детей: Новогродовка, Балаган, Николаевка, Московское, Малиновка, Полтавка, Островское, Новоэкономическое, Проминь, Лесовка, Михайловка, Миролюбовка и Мариновка.

Ранее на минувшей неделе Министерство реинтеграции Украины сообщило о принудительной эвакуации детей из шести населённых пунктов ДНР. Тогда говорили об эвакуации 21 ребёнка.

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#днр
#украина
#эвакуация
#дети
#семьи
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Стало известно, куда улетел замеченный над Одессой истребитель F-16
Лебедев: замеченный над Одессой истребитель F-16 полетел в сторону Молдавии
04 августа 2024, 18:54

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Замеченный над Одессой истребитель F-16 улетел в сторону Молдавии. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что пролёт истребителя действительно был зафиксирован над Одессой. После этого он направился в сторону Молдавии.

Лебедев также поинтересовался, где эти поставленные Киеву самолёты заряжаются и заправляются.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский подтвердил прибытие первой партии американских истребителей, поставленных странами НАТО. Он не раскрыл количество поставленных истребителей, однако издание Economist указывает на количество в десять штук.

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#истребитель f-16
#одесса
#украина
#молдавия
#всу
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СМИ сообщили о сложностях со знакомствами женщин и мужчин на Украине
NYT рассказала о сложностях в знакомствах женщин и мужчин на Украине
04 августа 2024, 18:41

Фото: iStock/Artsyslik

Полномасштабный военный конфликт с Россией затронул почти все аспекты повседневной жизни на Украине, пишет The New York Times. Так, многие украинцы сталкиваются с трудностями при попытке познакомиться и найти пару.
Согласно данным опроса, романтические связи помогли украинцам преодолевать психологические травмы, которые развились на фоне конфликта. Уточняется, что особенно сильно нехватку в поиске партнера почувствовали женщины на Украине, так как большинство представителей сильного пола либо отправились на фронт, либо практически не покидают домов, страшась мобилизации.

По словам психотерапевта и сексолога Маргариты Стельмашовой, остается лишь небольшой процент мужчин, которые готовы к отношениям и хотят их. Отмечается, что происходящее многих отпугивает от создания семьи. Также на Украине проблематично познакомиться, по причине того, что часть людей не готовы вступать в отношения с уклонистами или теми, кто говорит только на русском языке.

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#украина
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#женщины
#семьи
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Мирошник: ВСУ пытались нанести массированный удар по Луганску
04 августа 2024, 18:04

Фото: iStock/3D_generator

ВСУ пытались нанести массированный комплексный удар по Луганску с использованием целого набора различных ударных средств поражения. Об этом в своём Telegram-канале написал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Ранее глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщил, что украинские войска выпустили 12 ракет западного производства по Луганску. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Мирошник сообщил, что российские средства ПВО «отработали мощно», сбив несколько ракет на подлёте к городу. Их обломки упали в поле, где загорелась сухая трава.

На местах прилётов работают экстренные службы и представители администрации города.

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#всу
#лнр
#обстрел
#ракетный удар
#сво
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ВСУ выпустили 12 ракет по Луганску, сообщил Пасечник
04 августа 2024, 17:55

Фото: iStock/bpawesome

Украинские войска выпустили по Луганску 12 ракет западного производства. Об этом в своём Telegram-канале написал глава ЛНР Леонид Пасечник.
По предварительным данным, было выпущено восемь ракет ATACMS и четыре Storm Shadow.

Средствами ПВО на подлёте к городу были сбиты четыре ракеты. В результате падения обломков загорелась сухая трава.

Остальные выпущенные ВСУ ракеты ударили по складским помещениям с цистернами, наполненными топливом, и по частному сектору.

На местах прилётов работают все экстренные службы, также прибыли представители администрации главы Луганска. Ситуацию держит под контролем лично Пасечник.

В настоящее время информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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#лнр
#обстрел
#всу
#ракета
#вс рф
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