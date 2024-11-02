Трамп задал американцам неожиданный вопрос о России

Запрашиваемые в секретном положении плана Владимира Зеленского дальнобойные ракеты Tomahawk уже устарели и давно сняты с производства в США. Об этом заявил американский военный аналитик Уилл Шрайвер на своей странице в соцсети Х. По его словам, у Пентагона нет такого количества этих ракет даже для одной полноценной поставки.