Трамп задал американцам неожиданный вопрос о России

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выразил сомнения в способности вице-президента Камалы Харрис вести переговоры с Россией и Китаем. Об этом информирует РИА Новости.
«Доверили бы вы Харрис говорить с Россией или Китаем о ядерной войне? Не думаю. Доверили бы вы ей выводить нас из экономического кризиса? Не думаю. Нет ничего опаснее, чем наделить огромной властью очень слабого и некомпетентного человека с чрезвычайно низким уровнем IQ», — спросил он во время своего выступления в Милуоки, транслированного телеканалом Fox News.
Ранее Трамп пообещал, что, если будет переизбран, достигнет урегулирования текущего конфликта на Украине до своей инаугурации 20 января 2025 года, добавив, что «конфликта на Украине никогда бы не произошло», если бы Москва уважала американского лидера.
Президентские выборы в Соединенных Штатах Америки состоятся 5 ноября 2024 года. Они будут 60-ми в истории страны, на которых будет избран 47-й американский президент.
Политолог и кандидат экономических наук Александр Васильевич Дудчак в беседе с «Радио 1» поделился своими прогнозами относительно исхода президентских выборов в США. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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