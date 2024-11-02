В США озвучили требования Трампа к России

Дональд Трамп (фото: сайт Кремля)
Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп, если ему удастся победить на выборах, может потребовать от России отвести войска на Украине еще до момента своей официальной инаугурации. Об этом заявил бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, передает «Интерфакс-Украина». По его словам, Трамп может сразу же позвонить президенту России Владимиру Путину, как только узнает о своей победе.
Волкер предположил, что новый президент США может «потребовать отвода войск» к началу 2025 года.
Политик также подчеркнул, что это лишь предположение, и Трамп может решиться на подобный шаг не сразу после победы на выборах, а позже.
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«Например, до 20 января», — пояснил он, назвав традиционную для Штатов дату инаугурации.
Политик также подчеркнул, что это лишь предположение, и Трамп может решиться на подобный шаг не сразу после победы на выборах, а позже.
«Сделает ли он это, мы не знаем», — заключил Волкер.Напомним, когда пройдут выборы президента США в 2024 году, как они будут организованы, а также кто будет кандидатом на пост главы государства и почему получение большинства голосов избирателей не является гарантией победы — можно узнать в материале «Радио 1».
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Данил Пономарев