Стало известно, с чем могут столкнуться США уже этим летом

Фото: istockphoto/rarrarorro
Летом в США может произойти масштабное отключение электричества (блэкаут), заявил Fox News глава МВД страны Даг Бургум. Министр провел аналогию с произошедшим блэкаутом в Испании в конце апреля.
«Мы видели, что произошло на этой неделе в Испании. Это может произойти в Америке уже этим летом», — сказал Бургум.
По словам министра, сейчас Америка сталкивается с огромными проблемами в плане генерации электричества, а виноваты в этом демократы.
«Правила администрации (бывшего президента Джо. — Прим. ред.) Байдена поставили наши сети под такую угрозу», — добавил Бургум.
28 апреля в Испании и Португалии произошли масштабные отключения электроэнергии, связанные с редким атмосферным явлением. Движение было парализовано, а еду люди готовили на костре.
Читайте также:
Раскрыта причина недомогания Вучича
Макрон захотел повлиять на выборы нового Папы Римского, пишут СМИ
В России оценили выдвижение Уолтца в постпреды США
Никита Кротов