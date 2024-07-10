Стало известно, с чем связаны перестановки во власти Украины

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Перестановки во власти Украины, в офисе Зеленского, а также возможная отставка премьер-министра Дениса Шмыгаля, могут быть связаны с растущим недовольством среди населения. Об этом заявил политолог Дмитрий Журавлев во время беседы с «Лентой.ру».
«Общество недовольно властью. Жить становится хуже, значит, надо искать виноватого. А раз президент виноват быть не может, нужно найти, на кого списать проблемы. Сейчас все спишут как раз на Шмыгаля, который "плохо возглавлял правительство"», — пояснил Журавлев.По словам политолога, хоть украинское общество сильно недовольно действиями властей, но на улицы люди выходить не станут из-за боязни быть репрессированными.
«Люди недовольны, но это не значит, что они пророссийски настроены. Нет, они просто против власти. Последствия этого недовольства простые: народ перестанет воспринимать сигналы от власти. Он не выйдет на улицы, пока не будет уверен в своей победе, но и выполнять приказы не станет», — отметил собеседник издания.Ранее сообщалось, что Шмыгаля могут отправить в отставку 16-18 июля, когда Зеленский вернется с саммита НАТО и других поездок. По данным украинского издания «УП», президент не срывается на премьера, но игнорирует его или слушает с раздражением.
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